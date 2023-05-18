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ЛАДА.kz » Экология

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:48

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«КазМунайГаз» договорился с Sinopec о проведении геологических исследований новых месторождений

В рамках государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику АО НК «КазМунайГаз» и Sinopec International Energy Investment Limited (Sinopec) 18 мая 2023 года подписали Соглашение о взаимодействии в области геологического изучения недр Казахстана, сообщает пресс-служба национальной компании.

фото АН НК «КазМунайГаз»
Документ предполагает совместное изучение 17 разведочных участков, расположенных в пределах основных и малоизученных осадочных бассейнов. При подтверждении перспективности участков стороны рассмотрят возможность получения контракта на разведку и добычу углеводородов.

Также SINOPEC организует процесс обмена опытом в области геологоразведки и разработки месторождений.

- Подписываемое Соглашение в области геологического изучения недр позволит выделить наиболее перспективные «точки роста» и в дальнейшем приступить непосредственно к промышленной разработке новых месторождений на территории Казахстана, - подчеркнул Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений «Каламкас-море», «Хазар», «Ауэзов».



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