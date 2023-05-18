«КазМунайГаз» договорился с Sinopec о проведении геологических исследований новых месторождений

фото АН НК «КазМунайГаз»
Документ предполагает совместное изучение 17 разведочных участков, расположенных в пределах основных и малоизученных осадочных бассейнов. При подтверждении перспективности участков стороны рассмотрят возможность получения контракта на разведку и добычу углеводородов.
Также SINOPEC организует процесс обмена опытом в области геологоразведки и разработки месторождений.
- Подписываемое Соглашение в области геологического изучения недр позволит выделить наиболее перспективные «точки роста» и в дальнейшем приступить непосредственно к промышленной разработке новых месторождений на территории Казахстана, - подчеркнул Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений «Каламкас-море», «Хазар», «Ауэзов».
Также SINOPEC организует процесс обмена опытом в области геологоразведки и разработки месторождений.
- Подписываемое Соглашение в области геологического изучения недр позволит выделить наиболее перспективные «точки роста» и в дальнейшем приступить непосредственно к промышленной разработке новых месторождений на территории Казахстана, - подчеркнул Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений «Каламкас-море», «Хазар», «Ауэзов».
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