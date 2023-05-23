Гибель тюленей и судьбы Каспия и Караколя: как решаются проблемы экологии Мангистау

Фото Рахмета Сауирова
Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, как решаются проблемы экологии Мангистау.
Как борются с движением песка
Напомним, на проблему опустынивания Мангистауской области в конце прошлого года обратил внимание глава государства. Президент выразил обеспокоенность, что выветривание почв с каждым годом только усиливается. Движущиеся пески, по его мнению, могут угрожать существованию целых сёл, нужны более эффективные действия, отметил Касым-Жомарт Токаев в конце прошлого года. Президент рекомендовал ответственным госорганам объединиться в решении вопроса с независимыми экспертами, неправительственными организациями, представителями профсоюзов и международными специалистами.
Члену Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации «EcoJer» Адильбеку Козыбакову экологические проблемы региона знакомы не понаслышке. Говоря об опустынивании, он отмечает, что это результат влияния глобального потепления.
- Но, безусловно, есть ещё и антропогенный фактор: в последние годы открываются новые нефтегазовые месторождения. Всё это ведёт к тому, что растительный покров теряется, деградирует. Территории пустыни увеличиваются, поднимается пыль. Но это ещё полбеды. В последнее время наша область получила мощную рекламу, к нам тянутся туристы не только со всего Казахстана, но и других стран, они хотят видеть красоты воочию. К сожалению, это бесконтрольно происходит: никто не проверяет, не отслеживает экологические нормы. Люди просто приезжают дикарями, нанимают так называемых джипперов, те возят их по всей области. При этом растительный покров, конечно, нещадно нарушается, в итоге у нас в последние годы участились пыльные бури, которые раньше были очень редки. К тому же раньше они случались только летом, а в последние несколько лет, я замечаю, даже зимой, даже в Актау, – поделился мнением эколог.
Мангистауский край славится природными красотами, такими как Бозжыра – два острых пика-«клыка», с основания которых можно полюбоваться на причудливую замковую стену. Привлекают туристов и легендарная гора Шеркала; удивительная по красоте долина шаровых конкреций Торыш; меловой каньон Капамсай и другие.
По мнению Адильбека Козыбакова, который также является членом общественного совета при Минкологии РК, важно, усилить контроль за туристами, соблюдением природоохранного законодательства предприятиями, местными жителями и гостями региона. Следует также привлекать население к развитию экологического туризма, следить за «дикарями» – чтобы они соблюдали экологические нормы, не нарушали растительный покров, не браконьерствовали и так далее. Это возможно, но важна инициатива со стороны госорганов, отмечает собеседник. В качестве успешного примера он приводит Кыргызстан и Узбекистан, где население и власти заинтересованы в развитии экологичного туризма.
Так одна из проблем региона, как опустынивание, может быть решена высадкой саксаула, считает общественник. Доказано, что это растение даёт хороший эффект в борьбе с движущимися песками.
- Саксаул, действительно, их задерживает. Кстати, раньше его у нас было намного больше, чем сейчас. Я сам работал в противочумной системе 20 лет назад, нам выдавали секретные карты времён СССР 1962 года. Так по карте половина территории области была под саксаулом. Сейчас на этих территориях нет никакого саксаула – просто натуральная пустыня, пески. В шестидесятых началась эта деградация, именно с развитием нашего края как нефтедобывающего. Ещё уран же у нас в своё время добывали. Эта проблема, к сожалению, не решается должным образом, – сетует Козыбаков.
Между тем, в департаменте экологии Мангистауской области утверждают, что проводят большую работу по борьбе с опустыниванием территорий и миграцией песка в населённых пунктах.
- Например, сажать чёрный саксаул начали в селе Уштаган в 2007 году, Тушикудык – 2012-м, Шебир – 2011-м. Завершили в позапрошлом году. Также в ауле Сенек начали высадку в 2004 и завершили в прошлом. В результате посажено саксаула в Уштагане площадью 648,8 гектара, Тушыкудыке – 847,4 гектаров, Шебире – 451,8 гектаров и вокруг посёлка Сенек – 1 288 гектара. На аналогичную работу в сёлах Жарма, Сазды, Сауыскан за 2022-2024 годы выделено 384,9 миллионов тенге на посадку 150 840 саксаула общей площадью 134 гектара, – уточнил руководитель ведомства Руслан Тукенов.
Озеро Караколь может привлечь зарубежных бердвочеров
Как известно президент страны выразил обеспокоенность судьбой искусственного озера Караколь. Здесь останавливаются перелётные, в том числе краснокнижные птицы. Между тем, местные жители отмечают, что из-за отсутствия должного контроля озеро превращается в мусорную свалку.
Напомним, Караколь расположен на восточном берегу Каспийского моря, в 10 километрах от Актау. Озеро образовалось более полувека назад как отстойник «МАЭК» – Мангистауского атомно-энергетического комбината в результате сброса воды. Островки и берега уютно заросли тростником, благодаря чему птицы стали останавливаться здесь на отдых и вить гнёзда.
Эколог Адильбек Козыбаков отмечает, что ни обмеление, ни высыхание уникальному озеру не грозит – во всяком случае пока работает градообразующее предприятие.
- Оно использует морскую воду, поэтому, пока существует Актау, будет работать компания, обеспечивающая город теплом, электроэнергией и водой. Если «МАЭК» прекратит существование, исчезнет и Караколь, потому что не станет притока воды, которую компания использует для охлаждения своего производственного оборудования. Там такая технологическая схема, по сути, Караколь – это технологический пруд-охладитель. Просто там есть соединение через канал с морем, и когда-то давно сюда проникли всякие живые организмы, тростник начал расти, рыба появилась. Были созданы благоприятные условия для перелётных птиц, – напомнил собеседник.
Караколь, по мнению Козыбакова, следует развивать как объект экологического туризма, поэтому здесь нужно прокладывать экологические тропы.
- Чтобы везде были размещены информационные аншлаги – что можно, чего нельзя. Должны быть организованы экскурсии, просто так посещения чтобы не допускались. Кстати, частые посещения туристов будут отпугивать браконьеров и тех же вредителей – некоторые из них даже самосвалами приезжают, высыпают мусор. Такие факты были. Чтобы везти на полигон, надо же платить, а тут бесплатно. Никто не видит – свалил и уехал. Тем самым можно решить ряд проблем – начиная от браконьерства и заканчивая санитарным состоянием зоны, – отметил эколог.
У озера большие перспективы
По словам Козыбакова, три года назад озеро Караколь предложили внести в Рамсарский список водно-болотных угодий, имеющих международное значение. Заявка находится на рассмотрении, однако если ее одобрят, то Караколь признают на высшем международном уровне. Это позволит привлекать туристов со всего мира, в первую очередь, бердвочеров – наблюдателей за птицами в естественной среде обитания.
- Для этого там нужно установить, помимо экологических троп, смотровые вышки. Потому что там растёт тростник, он довольно высокий, из-за него обзор затрудняется, причём озеро вытянуто на 18 километров. Таким образом мы сможем и экологические проблемы решить, и получить выгоду, – пояснил член регионального экологического совета.
А пока озеро Караколь относится к особо охраняемым территориям, как заказник республиканского значения, так и орнитологический объект. Здесь останавливаются на зимовку и отдых, обитают в разное время года десятки тысяч птиц, в том числе лебеди, беркуты, фламинго, пеликаны, цапли, филины и многие другие. Но жители переживают, что безопасность краснокнижных пернатых под угрозой.
Так, по информации департамента экологии Мангистауской области, в конце прошлого года на озере были обнаружены около десятка туш лебедей. На место выехали ветеринары, сотрудники ведомства, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, Устюртского государственного заповедника, управления сельского хозяйства и экологи предприятия «МАЭК».
По словам руководителя департамента экологии Руслана Тукенова, санитарные врачи отобрали пробы и обследовали территорию. По озвученной версии причиной гибели лебедей могли стать голод и морозы.
- Пробы патологических материалов дали положительный результат на грипп птиц. Чтобы экстренно защитить домашних птиц, выделенными из республиканского запаса 18 тысячами доз вакцинировали домашних птиц из зоны риска, – дополнил Тукенов.
«Блогеры пугают фламинго дронами» – эколог
Экоактивистов беспокоят проделки браконьеров, к которым в последние годы присоединились местные блогеры.
- У нас один известный актауский блогер ещё в 2020 году снимал дроном фламинго на озере Караколь. Во-первых, ему нельзя было находиться на территории особо охраняемой природной зоны. Во-вторых, летательные аппараты с высоты менее одного километра там запрещены. Он же, разумеется, снимал намного ниже. Судя по роликам, чуть ли не с пары метров. А там же обитают не только фламинго, а 22 вида птиц, занесённых в Красную книгу. Они у нас почему останавливаются? Чтобы набраться сил, отдохнуть. И тут люди начинают их пугать дронами. Они мечутся, это для птиц большой стресс, из-за чего организм слабеет, – сокрушается Козыбаков.
Эколог привёл другой недавний случай, когда нашли погибших фламинго в песках в Бейнеуском районе. По официальной версии причиной могла стать пыльная буря.
- Но они могли вполне устать от погони дронами. Птицы летели из Караколя в Коргалжынский заповедник, там у них гнездование, более 20 тысяч пар гнездится. На самом деле эти вещи любой человек, кто помнит школьную программу биологии, понимает. Нельзя так воздействовать на диких животных и птиц. Почему мировые СМИ покупают эти кадры – потому что по всему миру запрет на такие виды съёмок. А у нас что? На первый раз блогер получил предупреждение и извинился. Потом ещё раз снял – оштрафовали. Он заплатил 45 тысяч и спокойно продолжает своё дело. Заработал-то куда больше. Самое печальное – другие следуют его примеру, – разводит руками собеседник.
При этом конфисковать дрон оказывается, нельзя.
- Территориальная инспекция говорит, для этого нужно решение суда. У нас вообще этот момент в законе не прописан. Круг замыкается, и страдает природа. Население не особо экологически грамотно, вот и думает: ой, как красиво, таким кадрами нужно привлекать туристов. Считаю, нужно ужесточить норму – чтобы было уроком для остальных, – подчеркнул Адильбек Козыбаков.
«Штрафы за вредные выбросы в воздух – копейки»
В числе других серьёзных экологических проблем Мангистау – дефицит питьевой воды и плохое качество воздуха.
- Взять хотя бы Актау. Население города растёт в геометрической прогрессии, новые жилые комплексы и целые микрорайоны появляются, как грибы. Население города за последние тридцать лет увеличилось более чем вдвое – воды не хватает. Например, в 17 микрорайоне целый день не было воды: ни горячей, ни холодной. Утром час-полтора текла желтоватая потом и вовсе перестала подаваться. И это обычная ситуация. Мы вынуждены покупать бутиллированную воду даже для гигиенических нужд, – сетует один из местных жителей.
Напомним, в регионе планируется построить девять заводов по опреснению морской воды. Общая стоимость этих проектов – свыше 247 миллиардов тенге.
Население жалуется на загрязнение воздуха промышленными предприятиями, при этом налагаемые штрафы не адекватны ущербу, который наносится природе и здоровью людей.
- Например, загрязняют воздух диоксидом азота, завод иногда привлекают к ответственности, штрафуют. Но сумма для такой мощной компании мизерная. Есть ещё сливы аммиака и других вредных веществ на хвостохранилище Кошкар-ата. Там на 66 квадратах хранятся радиоактивные токсичные отходы – сто с лишним миллионов тонн ещё с советских времён. И этот уровень воды должен постоянно держаться. Потому что, если высохнет, эта радиоактивная пыль будет по всей области разноситься. Поэтому всем предприятиям дали разрешение сливать свои стоки туда – загрязнённую воду. Но с другой стороны аммиачная вода не должна прямо, как канал, в открытую сюда сливаться, это же портит воздух, люди этим дышат. Но тут тоже точка не поставлена. Занимается департамент экологии, максимум привлекают к какому-то штрафу. Пусть даже десять миллионов тенге – для огромного предприятия это копейки. Заплатят и спустя какое-то время опять начнут, им же нужно сливать куда-то отходы, – считает Адильбек Козыбаков.
Поэтому «вредным» предприятиям поручено модернизировать устаревшее оборудование, устанавливать автоматизированные системы мониторинга эмиссии в окружающую среду и современные очистительные линии.
«Обмеление Каспия: а что с заливом Кара-Бугаз-Гол?» – эксперт
Обмеление Каспия – одна из самых важных экологических проблем современности. Процесс активно начался около двух десятков лет назад. В числе главных причин Минэкологии называет глобальное потепление климата на северном полушарии и снижение стоков в море. Так, река стала поставлять гораздо меньше воды, а она составляет почти 80 процентов стока. Отмечается снижение и по реке Урал.
Председатель Мангистауского экологического совета Ассоциации «Экожер» Кажимурат Хайрушев также обратил внимание на роль залива Каспия на западе Туркмении Кара-Богаз-Гол.
- Уровень воды в Каспии периодически поднимается и опускается, это мы все знаем. Сейчас нет чёткого определения, сколько воды впадает в Каспийское море и сколько уходит из него. А куда уходит? Все говорят, испарения – и всё. Я согласен. Но почему не говорится, что вода из Каспийского моря уходит в залив Кара-Богаз-Гол? Сколько туда уходит? Ведь в конце 80-х, когда залив полностью перекрыли, уровень на Каспии поднялся так, что затапливало улицы города Актау. Потом открыли (залив – прим. авт.), там 11 шлюзов или пруд больших диаметров проложили. Я в 1994 году проезжал – там с грохотом вода шла, – вспоминает эколог.
Собеседник имеет в виду события 1980 года, когда пролив, соединяющий море и Кара-Бугаз-Гол, перегородили дамбой. Она перекрыла поток воды, и залив стал высыхать. Как следствие, заводы по выпуску соли столкнулись с дефицитом сырья – рассола, а высохшее дно стало причиной возникновения пыльно-солевых бурь. За короткое время залив практически высох и превратился в соляную пустыню. При этом само море стало быстро пополняться. Чтобы спасти Кара-Бугаз-Гол, в середине 80-х в дамбе проделали водопропускные отверстия для доступа воды из Каспия, а после построили водопропускное сооружение. Это оказалось малоэффективным, и в 1992 году дамбу взорвали.
По мнению собеседника, для решения проблемы обмеления Каспийского моря нужен детальный анализ всех участников трансграничного Каспия.
- Всем прикаспийским государствам стоит собраться, предоставить свои данные: сколько Россия даёт воды из Волги, Казахстан сколько даёт, сколько каждая страна оставляет у себя. И сколько туркмены – сколько воды уходит в Кара-Богаз-Гол. И потом решать, что делать. Нужно, я считаю, создать прикаспийскую комиссию, которая бы определила, насколько данные, предоставляемые государствами, объективны. Например, РФ забирает столько-то воды – комиссия проверила. Общий поток – столько-то вступает в Каспий. По Уралу – сколько забирают Россия и Казахстан, сколько воды впадает в море. Сколько уходит в Кара-Бугаз-Гол. Все, что представлено, проверить фактически, на месте. И потом уже определяться и решать совместно. Это моё личное мнение, – высказался Хайрушев.
Почему гибнут тюлени – мнение экоактивистов Каспия
Одна из самых известных проблем региона и, в частности, Каспийского моря – гибель его обитателей. Так, с корреспондентом BaigeNews.kz связались мангистауские экоактивисты, которые встревожены систематическим массовым мором тюленей.
- Умирают, в основном, весной и осенью, – сокрушается экоактивист, представитель местного офиса «Адалдық алаңы» Данияр Акимжанов. – Только в апреле нашли туши около двухсот краснокнижных млекопитающих. В прошлом году очень много тюленей погибли, около трёх тысяч туш на берегу обнаружили. На нашей стороне, я живу в селе Баутино (Тупкараганский район Мангистауской области – прим. авт.), более 370-ти туш обнаружили, если не ошибаюсь. Я сам лично думаю, это экологическая катастрофа, ведь год за годом смертность только растёт. Отчего, не могут точно определить. Дали заключение, что от пневмонии, но мне в это слабо верится, - недоумевает экоактивист.
Доказательством плохой экологии на море служит масляная плёнка, которую жители Баутино обнаружили этой весной.
- В конце апреля появилась, мы заметили. Местные подняли шум, подключили всех ответственных, взяли пробы воды. Видно, что пролита солярка или дизельное топливо – одним словом, нефтепродукт. Думаем, что это, скорее всего, от судна. Там их много стоит на побережье, – предположил Акимжанов.
Другой экоактивист Рахмет Сауиров отметил, что сельчане выброс масел, отходов нефтепродуктов на поверхности Каспия наблюдают не в первый раз. Поэтому погибают животные и рыба.
- В год такие случаи происходят по два-три раза. Погибают и тюлени, и птицы в огромных количествах. Я рыбак, постоянно выхожу в море и вижу такую картину. Виновны, на мой взгляд, компании, которые стоят на берегу, проводят грузоподъёмные работы, судоремонтные базы – на них нужно наслать проверку. Там есть и казахстанские предприятия и совместные с иностранными – азербайджанскими, турецкими. Думаю, что они грубо нарушают природоохранные правила. Вся прибрежная зона захвачена, местным негде купаться. Рядом с пляжем есть заправочная станция, там в танкерах по 200-300 кубов солярки хранят. Так не должно быть. А танкеры все старые, перевалившие за срок эксплуатации, порой в аварийном состоянии. В итоге масло проливается, ветер разносит – и непонятно откуда оно на воде, – сетует Сауиров.
По мнению экоактивиста, нужен строгий контроль за работой компаний, их техникой, оборудованием, соблюдением экологических норм и принимаемыми мерами предосторожности. А пока жители по каждому случаю пишут в акимат, после чего масло собирают с поверхности воды, берут пробы на экспертизу.
- С воды берут, а с песка – нет. Хотя песок тоже пропитывается горючим. Наступило лето, люди ставят беседки, турники, качели, купаются, дети играют. Нужно, чтобы песок поменяли, почистили. Ведь какой от него вред, мы не знаем, – заключил активист.
- Мы бьём тревогу, обращаемся в департамент экологии и управление природных ресурсов, через «е-өтініш» пишем в Министерство экологии. Спрашиваем, почему гибнет живность? Говорят, от старости. А где доказательства, что она старая? Паспорт, сертификат? Мы с Данияром (Акимжановым – прим. авт.) постоянно проводим свой мониторинг за погибшими птицами, тюленями, за пролитым горючим. Я ничего не придумываю, говорю только о том, что сам видел. Но наших усилий недостаточно, а властям, мне кажется, всё равно. Ответы для галочки, строгого контроля нет. Каспий со всеми его богатейшими ресурсами – национальное достояние. Если мы не можем сберечь его для потомков, спасти место, где живём, чего мы вообще стоим?! – подчеркнул другой местный экоактивист Руслан Жапанов.
Чтобы не быть голословными, жители прислали видеодоказательства. На кадрах можно увидеть, как мазут из танкера попадает в воду, а также можно заметить маслянистую плёнку на поверхности воды.
В департаменте экологии Мангистауской области соглашаются, факты загрязнения нефтепродуктами от деятельности портов и судоходных компаний, действительно, имеются.
- Во всех случаях наши специалисты экстренно реагировали и принимали предусмотренные законом меры. В частности, при поступлении информации о разливе нефтепродуктов эксперты лабораторно-аналитического контроля выезжают и отбирают пробы воды. Ведём и работу по определению источника загрязнения и виновных лиц. По результатам назначается внеплановая проверка, и принимаются меры по привлечению к ответственности и устранению последствий загрязнения, – прокомментировал руководитель ведомства Руслан Тукенов.
По его словам, с начала года по факту загрязнения Каспийского моря департамент проверил три предприятия. Возбуждены административные дела по статье «Нарушение правил охраны водных ресурсов», даны предписания об устранении.
- Также на данный момент проводится одна внеплановая проверка, ведём работу по назначению ещё двух проверок в отношении компаний на Каспийском море. Кроме того, департамент постоянно контролирует побережье моря и сигналы тревоги в соцсетях, – заверил Тукенов.
Новый институт соберёт данные по казахстанскому сектору Каспия
Напомним, в Казахстане по поручению президента создадут Институт по изучению проблем Каспия. Он займётся изучением причин и последствий обмеления моря, а также массовой гибели рыб; мониторингом качества воды; регулярным исследованием акватории и побережья, ихтиофауны, биоресурсов; пресечением незаконного промысла.
- Среди задач также наблюдение за влиянием недропользования на систему. Ведь основные запасы Каспийского моря и его шельфа – огромные нефтегазоносные ресурсы, добыча которых служит важной составляющей экономического развития. А один из факторов загрязнения Каспия – это добыча углеводородов. На сегодня мониторинг загрязнения не обеспечивает объективность, в силу имеющегося конфликта интересов, – дополнил руководитель облдепартамента экологии Руслан Тукенов.
В работе института примут участие и представители прикаспийских стран.
- Итогом его развития станет создание платформы, которая объединит данные по казахстанскому сектору Каспийского моря. В будущем эти данные будут использоваться для организации мероприятий по сохранению моря и снижению негативного человеческого влияния, – отметил Тукенов.
Напомним, что президент страны, говоря об экологических проблемах Мангистауской области, рекомендовал госорганам объединиться с гражданским сектором и профсоюзами.
- В Казахстане управления природных ресурсов и регулирования природопользования в регионах каждый год объявляют конкурсы – социальный заказ для НПО. Где-то соцзаказ, где-то гранты – механизм немного различается, но суть одна – финансирование неправительственных организаций. Но, к сожалению, наше областное ведомство сообщило, что на этот год у них средств нет. Непонятная ситуация: казалось, о нашей экологической ситуации говорят на самом высоком уровне, деньги у области есть. Почему бы не привлечь общественников, чтобы они вскрывали какие-то белые пятна, помогали решать проблемы, – недоумевает эколог Адильбек Козыбаков.
Фото предоставлено Адильбеком Козыбаковым и Рахметом Сауировым
Как борются с движением песка
Напомним, на проблему опустынивания Мангистауской области в конце прошлого года обратил внимание глава государства. Президент выразил обеспокоенность, что выветривание почв с каждым годом только усиливается. Движущиеся пески, по его мнению, могут угрожать существованию целых сёл, нужны более эффективные действия, отметил Касым-Жомарт Токаев в конце прошлого года. Президент рекомендовал ответственным госорганам объединиться в решении вопроса с независимыми экспертами, неправительственными организациями, представителями профсоюзов и международными специалистами.
Члену Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации «EcoJer» Адильбеку Козыбакову экологические проблемы региона знакомы не понаслышке. Говоря об опустынивании, он отмечает, что это результат влияния глобального потепления.
- Но, безусловно, есть ещё и антропогенный фактор: в последние годы открываются новые нефтегазовые месторождения. Всё это ведёт к тому, что растительный покров теряется, деградирует. Территории пустыни увеличиваются, поднимается пыль. Но это ещё полбеды. В последнее время наша область получила мощную рекламу, к нам тянутся туристы не только со всего Казахстана, но и других стран, они хотят видеть красоты воочию. К сожалению, это бесконтрольно происходит: никто не проверяет, не отслеживает экологические нормы. Люди просто приезжают дикарями, нанимают так называемых джипперов, те возят их по всей области. При этом растительный покров, конечно, нещадно нарушается, в итоге у нас в последние годы участились пыльные бури, которые раньше были очень редки. К тому же раньше они случались только летом, а в последние несколько лет, я замечаю, даже зимой, даже в Актау, – поделился мнением эколог.
Мангистауский край славится природными красотами, такими как Бозжыра – два острых пика-«клыка», с основания которых можно полюбоваться на причудливую замковую стену. Привлекают туристов и легендарная гора Шеркала; удивительная по красоте долина шаровых конкреций Торыш; меловой каньон Капамсай и другие.
По мнению Адильбека Козыбакова, который также является членом общественного совета при Минкологии РК, важно, усилить контроль за туристами, соблюдением природоохранного законодательства предприятиями, местными жителями и гостями региона. Следует также привлекать население к развитию экологического туризма, следить за «дикарями» – чтобы они соблюдали экологические нормы, не нарушали растительный покров, не браконьерствовали и так далее. Это возможно, но важна инициатива со стороны госорганов, отмечает собеседник. В качестве успешного примера он приводит Кыргызстан и Узбекистан, где население и власти заинтересованы в развитии экологичного туризма.
Так одна из проблем региона, как опустынивание, может быть решена высадкой саксаула, считает общественник. Доказано, что это растение даёт хороший эффект в борьбе с движущимися песками.
- Саксаул, действительно, их задерживает. Кстати, раньше его у нас было намного больше, чем сейчас. Я сам работал в противочумной системе 20 лет назад, нам выдавали секретные карты времён СССР 1962 года. Так по карте половина территории области была под саксаулом. Сейчас на этих территориях нет никакого саксаула – просто натуральная пустыня, пески. В шестидесятых началась эта деградация, именно с развитием нашего края как нефтедобывающего. Ещё уран же у нас в своё время добывали. Эта проблема, к сожалению, не решается должным образом, – сетует Козыбаков.
Между тем, в департаменте экологии Мангистауской области утверждают, что проводят большую работу по борьбе с опустыниванием территорий и миграцией песка в населённых пунктах.
- Например, сажать чёрный саксаул начали в селе Уштаган в 2007 году, Тушикудык – 2012-м, Шебир – 2011-м. Завершили в позапрошлом году. Также в ауле Сенек начали высадку в 2004 и завершили в прошлом. В результате посажено саксаула в Уштагане площадью 648,8 гектара, Тушыкудыке – 847,4 гектаров, Шебире – 451,8 гектаров и вокруг посёлка Сенек – 1 288 гектара. На аналогичную работу в сёлах Жарма, Сазды, Сауыскан за 2022-2024 годы выделено 384,9 миллионов тенге на посадку 150 840 саксаула общей площадью 134 гектара, – уточнил руководитель ведомства Руслан Тукенов.
Озеро Караколь может привлечь зарубежных бердвочеров
Как известно президент страны выразил обеспокоенность судьбой искусственного озера Караколь. Здесь останавливаются перелётные, в том числе краснокнижные птицы. Между тем, местные жители отмечают, что из-за отсутствия должного контроля озеро превращается в мусорную свалку.
Напомним, Караколь расположен на восточном берегу Каспийского моря, в 10 километрах от Актау. Озеро образовалось более полувека назад как отстойник «МАЭК» – Мангистауского атомно-энергетического комбината в результате сброса воды. Островки и берега уютно заросли тростником, благодаря чему птицы стали останавливаться здесь на отдых и вить гнёзда.
Эколог Адильбек Козыбаков отмечает, что ни обмеление, ни высыхание уникальному озеру не грозит – во всяком случае пока работает градообразующее предприятие.
- Оно использует морскую воду, поэтому, пока существует Актау, будет работать компания, обеспечивающая город теплом, электроэнергией и водой. Если «МАЭК» прекратит существование, исчезнет и Караколь, потому что не станет притока воды, которую компания использует для охлаждения своего производственного оборудования. Там такая технологическая схема, по сути, Караколь – это технологический пруд-охладитель. Просто там есть соединение через канал с морем, и когда-то давно сюда проникли всякие живые организмы, тростник начал расти, рыба появилась. Были созданы благоприятные условия для перелётных птиц, – напомнил собеседник.
Караколь, по мнению Козыбакова, следует развивать как объект экологического туризма, поэтому здесь нужно прокладывать экологические тропы.
- Чтобы везде были размещены информационные аншлаги – что можно, чего нельзя. Должны быть организованы экскурсии, просто так посещения чтобы не допускались. Кстати, частые посещения туристов будут отпугивать браконьеров и тех же вредителей – некоторые из них даже самосвалами приезжают, высыпают мусор. Такие факты были. Чтобы везти на полигон, надо же платить, а тут бесплатно. Никто не видит – свалил и уехал. Тем самым можно решить ряд проблем – начиная от браконьерства и заканчивая санитарным состоянием зоны, – отметил эколог.
У озера большие перспективы
По словам Козыбакова, три года назад озеро Караколь предложили внести в Рамсарский список водно-болотных угодий, имеющих международное значение. Заявка находится на рассмотрении, однако если ее одобрят, то Караколь признают на высшем международном уровне. Это позволит привлекать туристов со всего мира, в первую очередь, бердвочеров – наблюдателей за птицами в естественной среде обитания.
- Для этого там нужно установить, помимо экологических троп, смотровые вышки. Потому что там растёт тростник, он довольно высокий, из-за него обзор затрудняется, причём озеро вытянуто на 18 километров. Таким образом мы сможем и экологические проблемы решить, и получить выгоду, – пояснил член регионального экологического совета.
А пока озеро Караколь относится к особо охраняемым территориям, как заказник республиканского значения, так и орнитологический объект. Здесь останавливаются на зимовку и отдых, обитают в разное время года десятки тысяч птиц, в том числе лебеди, беркуты, фламинго, пеликаны, цапли, филины и многие другие. Но жители переживают, что безопасность краснокнижных пернатых под угрозой.
Так, по информации департамента экологии Мангистауской области, в конце прошлого года на озере были обнаружены около десятка туш лебедей. На место выехали ветеринары, сотрудники ведомства, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, Устюртского государственного заповедника, управления сельского хозяйства и экологи предприятия «МАЭК».
По словам руководителя департамента экологии Руслана Тукенова, санитарные врачи отобрали пробы и обследовали территорию. По озвученной версии причиной гибели лебедей могли стать голод и морозы.
- Пробы патологических материалов дали положительный результат на грипп птиц. Чтобы экстренно защитить домашних птиц, выделенными из республиканского запаса 18 тысячами доз вакцинировали домашних птиц из зоны риска, – дополнил Тукенов.
«Блогеры пугают фламинго дронами» – эколог
Экоактивистов беспокоят проделки браконьеров, к которым в последние годы присоединились местные блогеры.
- У нас один известный актауский блогер ещё в 2020 году снимал дроном фламинго на озере Караколь. Во-первых, ему нельзя было находиться на территории особо охраняемой природной зоны. Во-вторых, летательные аппараты с высоты менее одного километра там запрещены. Он же, разумеется, снимал намного ниже. Судя по роликам, чуть ли не с пары метров. А там же обитают не только фламинго, а 22 вида птиц, занесённых в Красную книгу. Они у нас почему останавливаются? Чтобы набраться сил, отдохнуть. И тут люди начинают их пугать дронами. Они мечутся, это для птиц большой стресс, из-за чего организм слабеет, – сокрушается Козыбаков.
Эколог привёл другой недавний случай, когда нашли погибших фламинго в песках в Бейнеуском районе. По официальной версии причиной могла стать пыльная буря.
- Но они могли вполне устать от погони дронами. Птицы летели из Караколя в Коргалжынский заповедник, там у них гнездование, более 20 тысяч пар гнездится. На самом деле эти вещи любой человек, кто помнит школьную программу биологии, понимает. Нельзя так воздействовать на диких животных и птиц. Почему мировые СМИ покупают эти кадры – потому что по всему миру запрет на такие виды съёмок. А у нас что? На первый раз блогер получил предупреждение и извинился. Потом ещё раз снял – оштрафовали. Он заплатил 45 тысяч и спокойно продолжает своё дело. Заработал-то куда больше. Самое печальное – другие следуют его примеру, – разводит руками собеседник.
При этом конфисковать дрон оказывается, нельзя.
- Территориальная инспекция говорит, для этого нужно решение суда. У нас вообще этот момент в законе не прописан. Круг замыкается, и страдает природа. Население не особо экологически грамотно, вот и думает: ой, как красиво, таким кадрами нужно привлекать туристов. Считаю, нужно ужесточить норму – чтобы было уроком для остальных, – подчеркнул Адильбек Козыбаков.
«Штрафы за вредные выбросы в воздух – копейки»
В числе других серьёзных экологических проблем Мангистау – дефицит питьевой воды и плохое качество воздуха.
- Взять хотя бы Актау. Население города растёт в геометрической прогрессии, новые жилые комплексы и целые микрорайоны появляются, как грибы. Население города за последние тридцать лет увеличилось более чем вдвое – воды не хватает. Например, в 17 микрорайоне целый день не было воды: ни горячей, ни холодной. Утром час-полтора текла желтоватая потом и вовсе перестала подаваться. И это обычная ситуация. Мы вынуждены покупать бутиллированную воду даже для гигиенических нужд, – сетует один из местных жителей.
Напомним, в регионе планируется построить девять заводов по опреснению морской воды. Общая стоимость этих проектов – свыше 247 миллиардов тенге.
Население жалуется на загрязнение воздуха промышленными предприятиями, при этом налагаемые штрафы не адекватны ущербу, который наносится природе и здоровью людей.
- Например, загрязняют воздух диоксидом азота, завод иногда привлекают к ответственности, штрафуют. Но сумма для такой мощной компании мизерная. Есть ещё сливы аммиака и других вредных веществ на хвостохранилище Кошкар-ата. Там на 66 квадратах хранятся радиоактивные токсичные отходы – сто с лишним миллионов тонн ещё с советских времён. И этот уровень воды должен постоянно держаться. Потому что, если высохнет, эта радиоактивная пыль будет по всей области разноситься. Поэтому всем предприятиям дали разрешение сливать свои стоки туда – загрязнённую воду. Но с другой стороны аммиачная вода не должна прямо, как канал, в открытую сюда сливаться, это же портит воздух, люди этим дышат. Но тут тоже точка не поставлена. Занимается департамент экологии, максимум привлекают к какому-то штрафу. Пусть даже десять миллионов тенге – для огромного предприятия это копейки. Заплатят и спустя какое-то время опять начнут, им же нужно сливать куда-то отходы, – считает Адильбек Козыбаков.
Поэтому «вредным» предприятиям поручено модернизировать устаревшее оборудование, устанавливать автоматизированные системы мониторинга эмиссии в окружающую среду и современные очистительные линии.
«Обмеление Каспия: а что с заливом Кара-Бугаз-Гол?» – эксперт
Обмеление Каспия – одна из самых важных экологических проблем современности. Процесс активно начался около двух десятков лет назад. В числе главных причин Минэкологии называет глобальное потепление климата на северном полушарии и снижение стоков в море. Так, река стала поставлять гораздо меньше воды, а она составляет почти 80 процентов стока. Отмечается снижение и по реке Урал.
Председатель Мангистауского экологического совета Ассоциации «Экожер» Кажимурат Хайрушев также обратил внимание на роль залива Каспия на западе Туркмении Кара-Богаз-Гол.
- Уровень воды в Каспии периодически поднимается и опускается, это мы все знаем. Сейчас нет чёткого определения, сколько воды впадает в Каспийское море и сколько уходит из него. А куда уходит? Все говорят, испарения – и всё. Я согласен. Но почему не говорится, что вода из Каспийского моря уходит в залив Кара-Богаз-Гол? Сколько туда уходит? Ведь в конце 80-х, когда залив полностью перекрыли, уровень на Каспии поднялся так, что затапливало улицы города Актау. Потом открыли (залив – прим. авт.), там 11 шлюзов или пруд больших диаметров проложили. Я в 1994 году проезжал – там с грохотом вода шла, – вспоминает эколог.
Собеседник имеет в виду события 1980 года, когда пролив, соединяющий море и Кара-Бугаз-Гол, перегородили дамбой. Она перекрыла поток воды, и залив стал высыхать. Как следствие, заводы по выпуску соли столкнулись с дефицитом сырья – рассола, а высохшее дно стало причиной возникновения пыльно-солевых бурь. За короткое время залив практически высох и превратился в соляную пустыню. При этом само море стало быстро пополняться. Чтобы спасти Кара-Бугаз-Гол, в середине 80-х в дамбе проделали водопропускные отверстия для доступа воды из Каспия, а после построили водопропускное сооружение. Это оказалось малоэффективным, и в 1992 году дамбу взорвали.
По мнению собеседника, для решения проблемы обмеления Каспийского моря нужен детальный анализ всех участников трансграничного Каспия.
- Всем прикаспийским государствам стоит собраться, предоставить свои данные: сколько Россия даёт воды из Волги, Казахстан сколько даёт, сколько каждая страна оставляет у себя. И сколько туркмены – сколько воды уходит в Кара-Богаз-Гол. И потом решать, что делать. Нужно, я считаю, создать прикаспийскую комиссию, которая бы определила, насколько данные, предоставляемые государствами, объективны. Например, РФ забирает столько-то воды – комиссия проверила. Общий поток – столько-то вступает в Каспий. По Уралу – сколько забирают Россия и Казахстан, сколько воды впадает в море. Сколько уходит в Кара-Бугаз-Гол. Все, что представлено, проверить фактически, на месте. И потом уже определяться и решать совместно. Это моё личное мнение, – высказался Хайрушев.
Почему гибнут тюлени – мнение экоактивистов Каспия
Одна из самых известных проблем региона и, в частности, Каспийского моря – гибель его обитателей. Так, с корреспондентом BaigeNews.kz связались мангистауские экоактивисты, которые встревожены систематическим массовым мором тюленей.
- Умирают, в основном, весной и осенью, – сокрушается экоактивист, представитель местного офиса «Адалдық алаңы» Данияр Акимжанов. – Только в апреле нашли туши около двухсот краснокнижных млекопитающих. В прошлом году очень много тюленей погибли, около трёх тысяч туш на берегу обнаружили. На нашей стороне, я живу в селе Баутино (Тупкараганский район Мангистауской области – прим. авт.), более 370-ти туш обнаружили, если не ошибаюсь. Я сам лично думаю, это экологическая катастрофа, ведь год за годом смертность только растёт. Отчего, не могут точно определить. Дали заключение, что от пневмонии, но мне в это слабо верится, - недоумевает экоактивист.
Доказательством плохой экологии на море служит масляная плёнка, которую жители Баутино обнаружили этой весной.
- В конце апреля появилась, мы заметили. Местные подняли шум, подключили всех ответственных, взяли пробы воды. Видно, что пролита солярка или дизельное топливо – одним словом, нефтепродукт. Думаем, что это, скорее всего, от судна. Там их много стоит на побережье, – предположил Акимжанов.
Другой экоактивист Рахмет Сауиров отметил, что сельчане выброс масел, отходов нефтепродуктов на поверхности Каспия наблюдают не в первый раз. Поэтому погибают животные и рыба.
- В год такие случаи происходят по два-три раза. Погибают и тюлени, и птицы в огромных количествах. Я рыбак, постоянно выхожу в море и вижу такую картину. Виновны, на мой взгляд, компании, которые стоят на берегу, проводят грузоподъёмные работы, судоремонтные базы – на них нужно наслать проверку. Там есть и казахстанские предприятия и совместные с иностранными – азербайджанскими, турецкими. Думаю, что они грубо нарушают природоохранные правила. Вся прибрежная зона захвачена, местным негде купаться. Рядом с пляжем есть заправочная станция, там в танкерах по 200-300 кубов солярки хранят. Так не должно быть. А танкеры все старые, перевалившие за срок эксплуатации, порой в аварийном состоянии. В итоге масло проливается, ветер разносит – и непонятно откуда оно на воде, – сетует Сауиров.
По мнению экоактивиста, нужен строгий контроль за работой компаний, их техникой, оборудованием, соблюдением экологических норм и принимаемыми мерами предосторожности. А пока жители по каждому случаю пишут в акимат, после чего масло собирают с поверхности воды, берут пробы на экспертизу.
- С воды берут, а с песка – нет. Хотя песок тоже пропитывается горючим. Наступило лето, люди ставят беседки, турники, качели, купаются, дети играют. Нужно, чтобы песок поменяли, почистили. Ведь какой от него вред, мы не знаем, – заключил активист.
- Мы бьём тревогу, обращаемся в департамент экологии и управление природных ресурсов, через «е-өтініш» пишем в Министерство экологии. Спрашиваем, почему гибнет живность? Говорят, от старости. А где доказательства, что она старая? Паспорт, сертификат? Мы с Данияром (Акимжановым – прим. авт.) постоянно проводим свой мониторинг за погибшими птицами, тюленями, за пролитым горючим. Я ничего не придумываю, говорю только о том, что сам видел. Но наших усилий недостаточно, а властям, мне кажется, всё равно. Ответы для галочки, строгого контроля нет. Каспий со всеми его богатейшими ресурсами – национальное достояние. Если мы не можем сберечь его для потомков, спасти место, где живём, чего мы вообще стоим?! – подчеркнул другой местный экоактивист Руслан Жапанов.
Чтобы не быть голословными, жители прислали видеодоказательства. На кадрах можно увидеть, как мазут из танкера попадает в воду, а также можно заметить маслянистую плёнку на поверхности воды.
В департаменте экологии Мангистауской области соглашаются, факты загрязнения нефтепродуктами от деятельности портов и судоходных компаний, действительно, имеются.
- Во всех случаях наши специалисты экстренно реагировали и принимали предусмотренные законом меры. В частности, при поступлении информации о разливе нефтепродуктов эксперты лабораторно-аналитического контроля выезжают и отбирают пробы воды. Ведём и работу по определению источника загрязнения и виновных лиц. По результатам назначается внеплановая проверка, и принимаются меры по привлечению к ответственности и устранению последствий загрязнения, – прокомментировал руководитель ведомства Руслан Тукенов.
По его словам, с начала года по факту загрязнения Каспийского моря департамент проверил три предприятия. Возбуждены административные дела по статье «Нарушение правил охраны водных ресурсов», даны предписания об устранении.
- Также на данный момент проводится одна внеплановая проверка, ведём работу по назначению ещё двух проверок в отношении компаний на Каспийском море. Кроме того, департамент постоянно контролирует побережье моря и сигналы тревоги в соцсетях, – заверил Тукенов.
Новый институт соберёт данные по казахстанскому сектору Каспия
Напомним, в Казахстане по поручению президента создадут Институт по изучению проблем Каспия. Он займётся изучением причин и последствий обмеления моря, а также массовой гибели рыб; мониторингом качества воды; регулярным исследованием акватории и побережья, ихтиофауны, биоресурсов; пресечением незаконного промысла.
- Среди задач также наблюдение за влиянием недропользования на систему. Ведь основные запасы Каспийского моря и его шельфа – огромные нефтегазоносные ресурсы, добыча которых служит важной составляющей экономического развития. А один из факторов загрязнения Каспия – это добыча углеводородов. На сегодня мониторинг загрязнения не обеспечивает объективность, в силу имеющегося конфликта интересов, – дополнил руководитель облдепартамента экологии Руслан Тукенов.
В работе института примут участие и представители прикаспийских стран.
- Итогом его развития станет создание платформы, которая объединит данные по казахстанскому сектору Каспийского моря. В будущем эти данные будут использоваться для организации мероприятий по сохранению моря и снижению негативного человеческого влияния, – отметил Тукенов.
Напомним, что президент страны, говоря об экологических проблемах Мангистауской области, рекомендовал госорганам объединиться с гражданским сектором и профсоюзами.
- В Казахстане управления природных ресурсов и регулирования природопользования в регионах каждый год объявляют конкурсы – социальный заказ для НПО. Где-то соцзаказ, где-то гранты – механизм немного различается, но суть одна – финансирование неправительственных организаций. Но, к сожалению, наше областное ведомство сообщило, что на этот год у них средств нет. Непонятная ситуация: казалось, о нашей экологической ситуации говорят на самом высоком уровне, деньги у области есть. Почему бы не привлечь общественников, чтобы они вскрывали какие-то белые пятна, помогали решать проблемы, – недоумевает эколог Адильбек Козыбаков.
Фото предоставлено Адильбеком Козыбаковым и Рахметом Сауировым
Оставьте свой комментарий первым.