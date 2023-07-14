Экологов напугало состояние Каспийского моря

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Мангистауские экологи, как передаёт massaget.kz, считают, что только совместными усилиями Казахстана и России можно решить проблему обмеления Каспия. Обе страны должны прийти к соглашению для направления обильных вод в море.
По разновременным данным космической съёмки, за 15 лет АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» провело мониторинг состояния Каспийского моря. Судя по снимкам, морское дно обнажилось в северной части казахстанской акватории Каспийского моря.
Если в 2008 году площадь водного зеркала составляла 113 866,67 квадратного километра, то в этом году она составляет уже 105 745,23 квадратного километра. Морская поверхность сократилась более чем на 8 000 квадратных километров. По данным дистанционного зондирования, часть Каспия вблизи Атырау является наиболее уязвимой зоной.
- Понижение уровня Каспийского моря начало сказываться на экосистеме и морской индустрии. Это очень страшно, - говорят защитники природы.
Рыбаки из Мангистау жалуются на уменьшение количества рыбы в море. Причиной этого является загрязнение воды и рост судоходства. В море уменьшилась популяция тюленей и рыб осетровых пород. Животный мир Каспия помимо обмеления уничтожает и браконьерство.
- В связи с понижением уровня моря увеличились площади пустынь. Увеличилась площадь тростника, увеличилась пожароопасность. Уменьшились места гнездования. Необходимы активные меры по восстановлению баланса рек Волги и Урала. Конечно, меры по адаптации к изменению климата тоже должны быть готовы, — высказался эколог Кирилл Осин.
Эколог Орынбасар Тогжанов также связывает обмеление Каспийского моря с уменьшением количества воды, поступающей из рек Волга и Урал (Жайык). Воды стало меньше из-за увеличения количества водохранилищ на территории России. Поэтому, по мнению специалистов, двум странам следует принимать совместное решение для направления обильных вод в Каспийское море.
- Казахстанские и российские экологи встречались, было много дискуссий. Мы говорили о том, что воды в Жайыке стало меньше, на что был дан ответ: «Население бассейна Жайыка увеличилось в шесть раз по сравнению с 50 годами назад. Все эти люди используют воду». Также нам ответили, что невозможно всё распланировать так, как это было во времена советской власти, — сказал Орынбасар Тогжанов.
По информации Национальной гидрометеорологической службы Казахстана, уровень Каспийского моря интенсивно повышался в течение 18 лет, начиная с 1978 года. К 1995 году уровень моря достиг минус 26,62 м. С 2006 года уровень моря начал снижаться.
В последующие 15 лет в акватории Каспийского моря выпадало очень мало осадков, а процессы испарения стали наоборот - более интенсивными. Кроме того, уменьшился приток речной воды. Основная причина – потепление климата, которое охватывает всё северное полушарие.
По разновременным данным космической съёмки, за 15 лет АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» провело мониторинг состояния Каспийского моря. Судя по снимкам, морское дно обнажилось в северной части казахстанской акватории Каспийского моря.
Если в 2008 году площадь водного зеркала составляла 113 866,67 квадратного километра, то в этом году она составляет уже 105 745,23 квадратного километра. Морская поверхность сократилась более чем на 8 000 квадратных километров. По данным дистанционного зондирования, часть Каспия вблизи Атырау является наиболее уязвимой зоной.
- Понижение уровня Каспийского моря начало сказываться на экосистеме и морской индустрии. Это очень страшно, - говорят защитники природы.
Рыбаки из Мангистау жалуются на уменьшение количества рыбы в море. Причиной этого является загрязнение воды и рост судоходства. В море уменьшилась популяция тюленей и рыб осетровых пород. Животный мир Каспия помимо обмеления уничтожает и браконьерство.
- В связи с понижением уровня моря увеличились площади пустынь. Увеличилась площадь тростника, увеличилась пожароопасность. Уменьшились места гнездования. Необходимы активные меры по восстановлению баланса рек Волги и Урала. Конечно, меры по адаптации к изменению климата тоже должны быть готовы, — высказался эколог Кирилл Осин.
Эколог Орынбасар Тогжанов также связывает обмеление Каспийского моря с уменьшением количества воды, поступающей из рек Волга и Урал (Жайык). Воды стало меньше из-за увеличения количества водохранилищ на территории России. Поэтому, по мнению специалистов, двум странам следует принимать совместное решение для направления обильных вод в Каспийское море.
- Казахстанские и российские экологи встречались, было много дискуссий. Мы говорили о том, что воды в Жайыке стало меньше, на что был дан ответ: «Население бассейна Жайыка увеличилось в шесть раз по сравнению с 50 годами назад. Все эти люди используют воду». Также нам ответили, что невозможно всё распланировать так, как это было во времена советской власти, — сказал Орынбасар Тогжанов.
По информации Национальной гидрометеорологической службы Казахстана, уровень Каспийского моря интенсивно повышался в течение 18 лет, начиная с 1978 года. К 1995 году уровень моря достиг минус 26,62 м. С 2006 года уровень моря начал снижаться.
В последующие 15 лет в акватории Каспийского моря выпадало очень мало осадков, а процессы испарения стали наоборот - более интенсивными. Кроме того, уменьшился приток речной воды. Основная причина – потепление климата, которое охватывает всё северное полушарие.
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