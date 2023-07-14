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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:28

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Экологов напугало состояние Каспийского моря

Площадь поверхности моря за 15 лет уменьшилась на восемь тысяч квадратных километров. По мнению экологов, понижение уровня воды уже начало сказываться на экосистеме и морской индустрии. Об этом сообщается на информационном портале massaget.kz.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Мангистауские экологи, как передаёт massaget.kz, считают, что только совместными усилиями Казахстана и России можно решить проблему обмеления Каспия. Обе страны должны прийти к соглашению для направления обильных вод в море.

По разновременным данным космической съёмки, за 15 лет АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» провело мониторинг состояния Каспийского моря. Судя по снимкам, морское дно обнажилось в северной части казахстанской акватории Каспийского моря.

Если в 2008 году площадь водного зеркала составляла 113 866,67 квадратного километра, то в этом году она составляет уже 105 745,23 квадратного километра. Морская поверхность сократилась более чем на 8 000 квадратных километров. По данным дистанционного зондирования, часть Каспия вблизи Атырау является наиболее уязвимой зоной.

- Понижение уровня Каспийского моря начало сказываться на экосистеме и морской индустрии. Это очень страшно, - говорят защитники природы.

Рыбаки из Мангистау жалуются на уменьшение количества рыбы в море. Причиной этого является загрязнение воды и рост судоходства. В море уменьшилась популяция тюленей и рыб осетровых пород. Животный мир Каспия помимо обмеления уничтожает и браконьерство.

- В связи с понижением уровня моря увеличились площади пустынь. Увеличилась площадь тростника, увеличилась пожароопасность. Уменьшились места гнездования. Необходимы активные меры по восстановлению баланса рек Волги и Урала. Конечно, меры по адаптации к изменению климата тоже должны быть готовы, — высказался эколог Кирилл Осин.

Эколог Орынбасар Тогжанов также связывает обмеление Каспийского моря с уменьшением количества воды, поступающей из рек Волга и Урал (Жайык). Воды стало меньше из-за увеличения количества водохранилищ на территории России. Поэтому, по мнению специалистов, двум странам следует принимать совместное решение для направления обильных вод в Каспийское море.

- Казахстанские и российские экологи встречались, было много дискуссий. Мы говорили о том, что воды в Жайыке стало меньше, на что был дан ответ: «Население бассейна Жайыка увеличилось в шесть раз по сравнению с 50 годами назад. Все эти люди используют воду». Также нам ответили, что невозможно всё распланировать так, как это было во времена советской власти, — сказал Орынбасар Тогжанов.

По информации Национальной гидрометеорологической службы Казахстана, уровень Каспийского моря интенсивно повышался в течение 18 лет, начиная с 1978 года. К 1995 году уровень моря достиг минус 26,62 м. С 2006 года уровень моря начал снижаться.

В последующие 15 лет в акватории Каспийского моря выпадало очень мало осадков, а процессы испарения стали наоборот - более интенсивными. Кроме того, уменьшился приток речной воды. Основная причина – потепление климата, которое охватывает всё северное полушарие.



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