Тушу мертвого тюленя выбросило на берег в Актау

фото очевидцев
Очевидцы сфотографировали тушу мертвого тюленя, которого прибило к берегу около яхт-клуба в Актау.
По словам очевидцев, неизвестные через несколько минут после того, как отдыхающие отошли от берега, убрали тюленя с берега и закопали его.
Отметим, что новости о мертвых тушах тюленей, выброшенных на каспийское побережье, поступают регулярно. Так, мертвые морские котики были найдены 3 июня. А в мае из Мангистауской области пришла новость о массовой гибели тюленей и осетра.
По словам очевидцев, неизвестные через несколько минут после того, как отдыхающие отошли от берега, убрали тюленя с берега и закопали его.
Отметим, что новости о мертвых тушах тюленей, выброшенных на каспийское побережье, поступают регулярно. Так, мертвые морские котики были найдены 3 июня. А в мае из Мангистауской области пришла новость о массовой гибели тюленей и осетра.
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