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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:26

Просмотров: 905

Когда окна лучше не открывать: какая погода ждёт в августе жителей Мангистау

В начале третьей декады в Мангистау прогнозируется повышение температуры воздуха до +38°С. На юге области температура и вовсе поднимется до +41°С, сообщает Казгидромет.

Иллюстративное фото с сайта riadagestan.ru
Жители Мангистау сегодня, 7 августа, сообщают о повышении температуры воздуха. В социальных сетях публикуется фото, на котором термометр показывает отметку свыше +50°С. Когда было сделано фото неизвестно, однако, пользователи утверждают, что это Актау.

Когда окна лучше не открывать: какая погода ждёт в августе жителей Мангистау


- Фото не мое, но это Актау...Когда окна лучше не открывать, - рассылают фотографию жители Актау.

В Казгидромете сообщили, что средняя температура воздуха за месяц ожидается в пределах +26,2 +28,8°С, что является небольшим отклонением от нормы (норма: +25,7 +28,3°С). А также предоставили прогноз на август.

В первой половине второй дeкады предполагается понижение температуры воздуха ночью с +20 +25°С до +15 +20°С, днем с +34 +39°С до +29 +34°С. На побережье температура воздуха составит +23°С.

В середине декады повышение температуры воздуха ночью составит до +20 +25°С, днем до +34 +39°С. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +14 +19°С, днем до +28 +33°С. В конце декады ожидается вновь повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +19 +24°С, днем до +33 +38°С, на юге области до +41°С. Затем предполагается понижение температуры воздуха ночью до +13 +18°С, днем до +23 +28°С.

В конце декады температура воздуха предположительно повысится: ночью до +18 +23°С, днем до +28 +33°С, на юге области до +37°С.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма: 4-8 мм). Прогнозируется кратковременный дождь, а в конце первой - в начале второй декады - гроза. Возможны пыльные бури, увеличение скорости ветра до 15 -20 м/с в конце первой и третьей декад.

К слову, в такую жару многие жители предпочитают бывать на море. Актуальную температуру воды можно смотреть здесь.



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