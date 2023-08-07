Когда окна лучше не открывать: какая погода ждёт в августе жителей Мангистау

Иллюстративное фото с сайта riadagestan.ru
Жители Мангистау сегодня, 7 августа, сообщают о повышении температуры воздуха. В социальных сетях публикуется фото, на котором термометр показывает отметку свыше +50°С. Когда было сделано фото неизвестно, однако, пользователи утверждают, что это Актау.
- Фото не мое, но это Актау...Когда окна лучше не открывать, - рассылают фотографию жители Актау.
В Казгидромете сообщили, что средняя температура воздуха за месяц ожидается в пределах +26,2 +28,8°С, что является небольшим отклонением от нормы (норма: +25,7 +28,3°С). А также предоставили прогноз на август.
В первой половине второй дeкады предполагается понижение температуры воздуха ночью с +20 +25°С до +15 +20°С, днем с +34 +39°С до +29 +34°С. На побережье температура воздуха составит +23°С.
В середине декады повышение температуры воздуха ночью составит до +20 +25°С, днем до +34 +39°С. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +14 +19°С, днем до +28 +33°С. В конце декады ожидается вновь повышение температуры воздуха.
В начале третьей декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +19 +24°С, днем до +33 +38°С, на юге области до +41°С. Затем предполагается понижение температуры воздуха ночью до +13 +18°С, днем до +23 +28°С.
В конце декады температура воздуха предположительно повысится: ночью до +18 +23°С, днем до +28 +33°С, на юге области до +37°С.
Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма: 4-8 мм). Прогнозируется кратковременный дождь, а в конце первой - в начале второй декады - гроза. Возможны пыльные бури, увеличение скорости ветра до 15 -20 м/с в конце первой и третьей декад.
К слову, в такую жару многие жители предпочитают бывать на море. Актуальную температуру воды можно смотреть здесь.
- Фото не мое, но это Актау...Когда окна лучше не открывать, - рассылают фотографию жители Актау.
В Казгидромете сообщили, что средняя температура воздуха за месяц ожидается в пределах +26,2 +28,8°С, что является небольшим отклонением от нормы (норма: +25,7 +28,3°С). А также предоставили прогноз на август.
В первой половине второй дeкады предполагается понижение температуры воздуха ночью с +20 +25°С до +15 +20°С, днем с +34 +39°С до +29 +34°С. На побережье температура воздуха составит +23°С.
В середине декады повышение температуры воздуха ночью составит до +20 +25°С, днем до +34 +39°С. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +14 +19°С, днем до +28 +33°С. В конце декады ожидается вновь повышение температуры воздуха.
В начале третьей декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +19 +24°С, днем до +33 +38°С, на юге области до +41°С. Затем предполагается понижение температуры воздуха ночью до +13 +18°С, днем до +23 +28°С.
В конце декады температура воздуха предположительно повысится: ночью до +18 +23°С, днем до +28 +33°С, на юге области до +37°С.
Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма: 4-8 мм). Прогнозируется кратковременный дождь, а в конце первой - в начале второй декады - гроза. Возможны пыльные бури, увеличение скорости ветра до 15 -20 м/с в конце первой и третьей декад.
К слову, в такую жару многие жители предпочитают бывать на море. Актуальную температуру воды можно смотреть здесь.
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