В Актау ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха

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По данным синоптиков, сегодня, 23 августа, в городах Актау, Алматы, Усть-Каменогорск, Риддер, ночью Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
- Сегодня, 23 августа, днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер - северо-западный, днем на северо-востоке, в центре области ожидается ветер 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 38 градусов. На большей части области сегодня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - говориться в сообщении.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
- Сегодня, 23 августа, днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер - северо-западный, днем на северо-востоке, в центре области ожидается ветер 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 38 градусов. На большей части области сегодня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - говориться в сообщении.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
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