В Каспийском море в 270 километрах от Актау произошло землетрясение

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Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 3 сентября 2023 года в 22:36 (алматинского времени) зарегистрировано землетрясение в 270 километрах от Актау.
- Эпицентр землетрясения расположен в 2263 км на запад от Алматы в акватории Каспийского моря. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.0,- говорится в сообщении.
Координаты эпицентра 41.44° с.ш. 49.88° в.д. Глубина - 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
- Эпицентр землетрясения расположен в 2263 км на запад от Алматы в акватории Каспийского моря. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.0,- говорится в сообщении.
Координаты эпицентра 41.44° с.ш. 49.88° в.д. Глубина - 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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