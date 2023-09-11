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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:02

Просмотров: 791

О штормовом предупреждении сообщили в ДЧС Мангистау

В регионе ожидается порывистый ветер, местами до 28 метров в секунду. Жителей области просят соблюдать правила безопасности, сообщили в ДЧС региона.

Фото местных жителей
По данным спасателей, 11 сентября ночью на севере области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области будет гроза.

Ожидается ветер северо-западный на большей части области с порывами до 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области он будет достигать временами 23-28 м/с.

На северо-западе, в центре, юге области возможна высокая пожарная опасность.

В Актау 11 сентября прогнозируется ветер северо-западный, ночью с порывами - 15-20 м/с, временами - 23 м/с.

- При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все лёгкие и объёмные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стёкла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - отметили в ДЧС региона.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области напоминает, что во время штормового предупреждения выходить и купаться в море, в том числе на плавательных средствах (различных видах лодок) запрещается.



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