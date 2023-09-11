О штормовом предупреждении сообщили в ДЧС Мангистау

По данным спасателей, 11 сентября ночью на севере области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области будет гроза.



Ожидается ветер северо-западный на большей части области с порывами до 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области он будет достигать временами 23-28 м/с.



На северо-западе, в центре, юге области возможна высокая пожарная опасность.



В Актау 11 сентября прогнозируется ветер северо-западный, ночью с порывами - 15-20 м/с, временами - 23 м/с.



- При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все лёгкие и объёмные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стёкла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - отметили в ДЧС региона.



Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области напоминает, что во время штормового предупреждения выходить и купаться в море, в том числе на плавательных средствах (различных видах лодок) запрещается.