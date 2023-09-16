Жители Актау удивились белке

- Я подумал, что у меня «белочка». Оказалось, что это обычная лесная белка. Но у нас то она не водится. Наверное, она потерялась, - предполагает местный житель Виктор.

В частном секторе у продуктового магазина «Приморский» местные жители заметили белку. Люди не ожидали увидеть этого грызуна в нашем городе, многие стали фотографироваться с животным.По заверению специалистов, белка в нашем регионе не водится.