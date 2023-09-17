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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 335

Несмотря на штрафы, чиновники не ликвидировали мусорные завалы в Жанаозене

На заместителей акима Жанаозена было заведено два административных дела и наложены штрафы за несанкционированные свалки, но мусорные завалы по-прежнему не ликвидированы. Руководитель департамента экологии региона Руслан Токенов попросил разобраться в этом вопросе депутатов областного маслихата.

Фото предоставили в департаменте экологии региона
По данным геопортала АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», в регионе с начала года в 116 точках найдены места несанкционированного размещения мусора. Департаментом экологии утверждён график их ликвидации, который направлен акиматам городов и районов.

К сожалению, как отмечают специалисты, по области с каждым годом происходит всё больше фактов незаконного вывоза мусора. В ходе регулярно проводимых рейдовых мероприятий проводится разъяснительная работа по профилактике и недопущению данных фактов.

Несмотря на штрафы, чиновники не ликвидировали мусорные завалы в Жанаозене


Так, в 2020 году составлены протоколы по статье 505 КоАП РК в отношении 30 лиц, в 2021 году - 59, в 2022 году - 27. С начала же 2023 года 21 человек привлечён к административной ответственности. По данному факту также нарушил закон чиновник из акимата Актау, ответственный за чистоту.

По сравнению с другими регионами, по информации геопортала АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», в Мангистау зафиксировано наименьшее количество свалок. Однако, несмотря на это, интенсивность их ликвидации находится на низком уровне. Одна из причин заключается в том, что со стороны акимата Жанаозена не ликвидировано ни одной точки мусорных завалов. На заместителей акима Жанаозена было заведено два административных дела и наложены штрафы, но никакие действия с их стороны не были приняты.

Несмотря на штрафы, чиновники не ликвидировали мусорные завалы в Жанаозене


Работы по ликвидации несанкционированных свалок согласно графику должны быть выполнены до конца года, а по остальным городам и районам - до конца октября.

В этой связи руководитель департамента экологии Руслан Токенов попросил депутатов областного маслихата оказать содействие в решении данного вопроса.



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