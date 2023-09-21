Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Актау. В городе завтра, 22 сентября, метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.



Помимо Актау подобную погоду прогнозируют ещё в двух городах Казахстана - Актобе и Атырау.



Для справки:

Неблагоприятные метеорологиические условия — состояние воздушной среды или метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.