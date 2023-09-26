Министр: В Мангистау показывают слабую работу по ликвидации мусора

- Слабую работу по ликвидации показывают Абайская и Мангистауская области, всего по 16 процентов (в Абайской области выявлено 348 объектов, из них ликвидировано 57; в Мангистауской области выявлено 111 объектов, из них ликвидировано 18), Улытауская область – 20 процентов (выявлено 205 объектов, из них ликвидировано 42) и Астане – 30 процентов (выявлено 338 объектов, из них ликвидировано 104), - пояснил министр.

На заседании правительства сегодня, 26 сентября, Ерлан Нысанбаев рассказал, в каких регионах больше всего мусорных свалок и где меньше всего проводится работа по ликвидации этих стихийных объектов. Мангистау, как передает Zakon.kz , не вошел в список регионов с наибольшим количеством стихийных свалок, но министр экологии и природных ресурсов отметил, что в области проводится слабая работа по их уничтожению.В конце 2022 года акиматам поручали до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки. По сведениям космомониторинга, в 2022 году выявленные стихийные свалки ликвидированы не в полном объеме, ликвидация составила 77 процентов.Министр отметил, что основными причинами образования несанкционированных свалок является неправильное обращение с коммунальными и строительными отходами, что показывает слабую работу со стороны акиматов, а также низкий контроль по соблюдению требований по управлению стройотходами со стороны образователей (в основном, строительные компании).