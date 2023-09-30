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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:15

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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в Актау

О неблагоприятном состоянии воздушного бассейна сообщает РГП «Казгидромет».

Фото автора
По информации ведомства, сегодня, 30 сентября, в Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия и загрязнение воздуха. Подобная ситуация ожидается также в Павлодаре, Атырау, Актобе и Астане.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.



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