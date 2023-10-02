В Актау ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха

По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в городах Актау, Усть-Каменогорск, Риддер, Атырау, Актобе, Алматы, ночью в Астане и Петропавловске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.



Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населённых пунктах.