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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:12

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В Актау ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха

В Актау 2 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия с загрязнением воздуха, сообщает РГП «Казгидромет».

Фото из архива
По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в городах Актау, Усть-Каменогорск, Риддер, Атырау, Актобе, Алматы, ночью в Астане и Петропавловске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населённых пунктах.



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