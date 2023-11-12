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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:49

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Когда создадут резерват для тюленей в Мангистау

Резерват будет создан в качестве самостоятельного юридического лица, сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Фото с сайта f.azh.kz
Спикер уточнил, что касательно ускорения создания государственного природного резервата в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя в апреле этого года утверждено естественно-научное обоснование. На основании него в настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования.

Когда создадут резерват для тюленей в Мангистау


- Результаты будут известны в конце текущего года. Резерват будет создан в качестве самостоятельного юридического лица в июне 2024 года, - сообщил Ерлан Нысанбаев.


Для активизации работы по пресечению незаконного рыболовства на Каспийском море в марте 2023 года Министерством экологии и МВД утвержден совместный план по борьбе с браконьерством на акватории Жайык-Каспийского бассейна на 2023-2025 годы. В рамках плана проведены совместные рейды и усилен контроль на море.



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