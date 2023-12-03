Какая погода ожидает Мангистау в декабре

В декабре среднюю за месяц температуру воздуха по всей территории страны синоптики прогнозируют выше нормы на 1-2°С. Количество осадков на большей части республики около нормы.



Средняя за месяц температура воздуха в Мангистауской области ожидается -4,1+2,2°С, что выше нормы 1° (норма: -5,1+1,4°С). Кстати, с 1991 по 2020 годы среднемесячная температура воздуха в декабре в нашем регионе составляла -5,1...+1,4°С. По количеству осадков 10…21 мм.



В первой декаде ожидается понижение температуры ночью от 0-5°С до -3-8°С, днем от +10+15°С до +3+8°С.



В начале второй декады прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до -5-10°С, днем до 0-5°С, на юге области ночью до -2°С, днем до +3°С.



Затем повышение температуры воздуха ночью до 0-5°С, на юге +5°С, днем до +5+10°С.



В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -5-10°С, на севере -13°С до 0-5°С, на юге области от -2°С до +3°С, днем от 0-5°С, на юге +3°С до +2+7°С.



Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 10-21 мм). Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в первой половине первой декады и часто в третьей декаде. Низовая метель прогнозируется в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале месяца, в середине и в конце третьей декады.



Среднемесячная температура воздуха на восточном побережье Каспия еще положительная - до +1°С.