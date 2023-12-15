Выброс газа в Актау: экологи обнаружили источник

В Сети распространяется видео с выбросом газа на одном из предприятий в районе промышленной зоны Актау. Как оказалось, источником было оборудование автоматизированной газораспределительной станции, которая находится на балансе у акционерного общества (АО) «Интергаз Центральная Азия».Специалисты департамента экологии по Мангистауской области выехали на указанную территорию. В ходе осмотра проведены замеры атмосферного воздуха. По результатам замеров, превышение предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ не установлено.Стоит отметить, что АО «Интергаз Центральная Азия» осуществляет экспорт, международный транзит и транспортировку газа на внутренний рынок по магистральным газопроводам.Газоснабжение Актау (в том числе промышленные предприятия, как ТОО «МАЭК», АО «КазАзот» и другие) осуществляется по системе магистральных газопроводов (МГ) «Жанаозен-Жетыбай-Актау», состоящая из трех ниток разного диаметра (Ду720мм, Ду530мм, Ду325мм), на ответвлении которого находится городская газораспределительная станция, где газ высокого давления редуцируется до среднего давления.- Для поддержания работоспособности объектов магистрального газопровода проведены планово-профилактические и ремонтные работы на оборудовании автоматизированных газораспределительных станций (АГРС) и капитальный ремонт с заменой дефектных труб газопроводов, при помощи которых осуществляется освобождение системы от остаточного газа с выбросом в атмосферу. Также при работе АГРС производится продувка из аппаратов очистки газа отсепарированных механических примесей по мере загрязнения. Данные работы предусмотрены в проектных решениях и на них получено экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду, - пояснили в департаменте экологии региона.