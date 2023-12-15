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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 3797

Выброс газа в Актау: экологи обнаружили источник

В департаменте экоглогии Мангистауской области прокомментировали видеоролик, на котором запечатлен выброс газа в атмосферу. Источником оказалось оборудование автоматизированной газораспределительной станции, которая находится на балансе у акционерного общества (АО) «Интергаз Центральная Азия».

Кадр видео
В Сети распространяется видео с выбросом газа на одном из предприятий в районе промышленной зоны Актау. Как оказалось, источником было оборудование автоматизированной газораспределительной станции, которая находится на балансе у акционерного общества (АО) «Интергаз Центральная Азия».

Специалисты департамента экологии по Мангистауской области выехали на указанную территорию. В ходе осмотра проведены замеры атмосферного воздуха. По результатам замеров, превышение предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ не установлено.

Стоит отметить, что АО «Интергаз Центральная Азия» осуществляет экспорт, международный транзит и транспортировку газа на внутренний рынок по магистральным газопроводам.

Газоснабжение Актау (в том числе промышленные предприятия, как ТОО «МАЭК», АО «КазАзот» и другие) осуществляется по системе магистральных газопроводов (МГ) «Жанаозен-Жетыбай-Актау», состоящая из трех ниток разного диаметра (Ду720мм, Ду530мм, Ду325мм), на ответвлении которого находится городская газораспределительная станция, где газ высокого давления редуцируется до среднего давления.

- Для поддержания работоспособности объектов магистрального газопровода проведены планово-профилактические и ремонтные работы на оборудовании автоматизированных газораспределительных станций (АГРС) и капитальный ремонт с заменой дефектных труб газопроводов, при помощи которых осуществляется освобождение системы от остаточного газа с выбросом в атмосферу. Также при работе АГРС производится продувка из аппаратов очистки газа отсепарированных механических примесей по мере загрязнения. Данные работы предусмотрены в проектных решениях и на них получено экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду, - пояснили в департаменте экологии региона.




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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:28
Сколько скважина горит,на Каратуруне и что то ни как

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Tankushka
  • Шевченко 81
  • alixah
 Argallo (Посетители) Сегодня, 17:51
Весь город покрыт дымом и воняет гарью и нефтью! Все экологично у них! Опять камыши в Астрахани небось посреди зимы??
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tankushka
  • alixah
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 16:07
Также при работе АГРС производится продувка из аппаратов очистки газа отсепарированных механических примесей по мере загрязнения. Данные работы предусмотрены в проектных решениях и на них получено экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду, - пояснили в департаменте экологии региона.





Дышите глубже господа за все уплачено нашим здоровьем.
 
 

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