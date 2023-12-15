Найденных в Мангистау птенцов фламинго забрали в Алматинский зоопарк

- Дальнейшая судьба птиц будет зависеть от их адаптации и социализации. У птиц были признаки переохлаждения и истощения. За время пребывания у Азамата они хорошо питались, что положительно сказалось на их здоровье. Видимых повреждений нет, есть лишь проблемы с желудочно-кишечным трактом. С этим уже разберутся специалисты, - пояснила сотрудница зоопарка.

- Рад, что все сложилось лучшим образом. И все таки нашлись люди, которые в этом разбираются, и согласились помочь, в отличие от наших местных органов. Территориальная инспекция не располагает возможностями для помощи пострадавшим животным, только частники смогут помочь. Это печалит, что тут сказать, - подчеркнул Азамат.

