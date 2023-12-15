Найденных в Мангистау птенцов фламинго забрали в Алматинский зоопарк

Фото предоставлено Азаматом Сарсенбаевым
В Актау прибыли специалисты из Алматы с целью перевезти двух птенцов фламинго в зоопарк. Пернатых нашли на территории Мангистауской области, после чего их приютил местный блогер Азамат Сарсенбаев.
Транспортировку и перевозку птиц организовали совместно с местной территориальной инспекцией комитета лесного хозяйства и животного мира.
По приезду в зоопарк птицы будут поставлены на 30-дневный карантин, и специалисты проведут необходимые диагностические исследования. После карантина их переведут в отдельную секцию содержания.
В свою очередь Азамат Сарсенбаев рассказал, что был рад помочь пернатым и сотрудникам зоопарка.
Напомним, отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау. Одинокая птица, по словам автора поста, отбилась от стаи, сильно замерзла и была голодна. Видео ему прислали подписчики.
Чуть позже Азамат Сарсенбаев поделился в социальных сетях информацией о том, что местные природоохранные органы пригрозили ему штрафом и уголовным наказанием за передержку у себя дома спасенного птенца.
Транспортировку и перевозку птиц организовали совместно с местной территориальной инспекцией комитета лесного хозяйства и животного мира.
По приезду в зоопарк птицы будут поставлены на 30-дневный карантин, и специалисты проведут необходимые диагностические исследования. После карантина их переведут в отдельную секцию содержания.
- Дальнейшая судьба птиц будет зависеть от их адаптации и социализации. У птиц были признаки переохлаждения и истощения. За время пребывания у Азамата они хорошо питались, что положительно сказалось на их здоровье. Видимых повреждений нет, есть лишь проблемы с желудочно-кишечным трактом. С этим уже разберутся специалисты, - пояснила сотрудница зоопарка.
В свою очередь Азамат Сарсенбаев рассказал, что был рад помочь пернатым и сотрудникам зоопарка.
- Рад, что все сложилось лучшим образом. И все таки нашлись люди, которые в этом разбираются, и согласились помочь, в отличие от наших местных органов. Территориальная инспекция не располагает возможностями для помощи пострадавшим животным, только частники смогут помочь. Это печалит, что тут сказать, - подчеркнул Азамат.
Напомним, отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау. Одинокая птица, по словам автора поста, отбилась от стаи, сильно замерзла и была голодна. Видео ему прислали подписчики.
Чуть позже Азамат Сарсенбаев поделился в социальных сетях информацией о том, что местные природоохранные органы пригрозили ему штрафом и уголовным наказанием за передержку у себя дома спасенного птенца.
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