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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Вчера, 19:24

Просмотров: 865

Отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау

Азамат Сарсенбаев в своих социальных сетях рассказал историю спасения птенца фламинго, который застрял в снегах в районе Каражанбаса.

фото с сайта golos-naroda.kz
Одинокая птица, по словам автора поста, отбилась от стаи, сильно замерзла и была голодна. Видео ему прислали подписчики.

«Я посоветовал согреть его в машине и довезти до Актау, а тут уже решить, куда его пристроить», - написал блогер.



Чуть позже Азамат Сарсенбаев выложил совместное с фламинго фото из дома.

«Выхаживаю птенца фламинго. Благо, у меня в морозилке завалялись креветки, сибас, сазан и карась. Закину все эти морепродукты в блендер, смешаю с водой и покормлю, пусть хоть один из нас почувствует себя гурманом», - поделился автор с подписчиками.




Ранее Азамат написал, что планировал отвезти птенца к ветеринару, а затем на место, где он был найден, чтобы у фламинго был шанс найти свою стаю и вернуться к родителям. Однако уже утром стало понятно, что птенец вполне здоров.

Сегодня утром, 12 декабря, блогер написал, что птенец чувствует себя лучше. Окреп и хорошо питается.




Азамат Сарсенбаев рассказал, что наблюдая за птицей целый день, понял, что в медицинский поддержке она не нуждается. Однако сомневается, стоит ли везти ее обратно, ведь шанс найти свою стаю - не очень большой, и фламинго может погибнуть.

Блогер принял решение передать своего питомца в приют для животных. Говорит, что кормить креветками не обязательно, достаточно перемолотой моркови и кильки.



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Комментарии ( 2 )

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xerox (Посетители) Вчера, 22:22
Опять этот показузшник, экс участковый, "борец за справедливость", за телефоном в руке за Шевроле Нива, хотя его не видно, давно. Жаль, человек не нашел себя

Внимание ему не хватает...
 
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velldr (Посетители) Вчера, 20:10
В субботу видел одну птицу Фламинго ходила пешком по границе берег-море в километре на юг от мыса песчанного.
Вроде как у неё торчало в сторону правое крыло. Возможно повреждено.
 
 

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