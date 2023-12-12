Отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау

«Я посоветовал согреть его в машине и довезти до Актау, а тут уже решить, куда его пристроить», - написал блогер.

«Выхаживаю птенца фламинго. Благо, у меня в морозилке завалялись креветки, сибас, сазан и карась. Закину все эти морепродукты в блендер, смешаю с водой и покормлю, пусть хоть один из нас почувствует себя гурманом», - поделился автор с подписчиками.

Одинокая птица, по словам автора поста, отбилась от стаи, сильно замерзла и была голодна. Видео ему прислали подписчики.Чуть позже Азамат Сарсенбаев выложил совместное с фламинго фото из дома.Ранее Азамат написал, что планировал отвезти птенца к ветеринару, а затем на место, где он был найден, чтобы у фламинго был шанс найти свою стаю и вернуться к родителям. Однако уже утром стало понятно, что птенец вполне здоров.Сегодня утром, 12 декабря, блогер написал, что птенец чувствует себя лучше. Окреп и хорошо питается.Азамат Сарсенбаев рассказал, что наблюдая за птицей целый день, понял, что в медицинский поддержке она не нуждается. Однако сомневается, стоит ли везти ее обратно, ведь шанс найти свою стаю - не очень большой, и фламинго может погибнуть.Блогер принял решение передать своего питомца в приют для животных. Говорит, что кормить креветками не обязательно, достаточно перемолотой моркови и кильки.