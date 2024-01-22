Биологи: Популяция каспийского тюленя в критическом состоянии



- Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится её восстановить в ближайшее время,- заявил кандидат биологических наук, доцент Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

В ходе экспедиций ведущими российскими учеными был осуществлен сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период.Для объективной оценки и мониторинга были установлены четыре стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный. По материалам мониторинга с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь.Результаты учёта показали, что средний возраст погибших особей 7,7 лет - это указывает на увеличение смертности молодых особей, включая беременных самок.В декабре в СМИ появилась информация о новой волне выброса туш мертвых тюленей. Для оперативного реагирования рабочая группа, во главе с экспертом Фонда Владимиром Лифантьевым, при поддержке нефтесервисной компании «НафтаГаз», выехала с экспедицией на Каспийское побережье и остров Чечен.Основной версией гибели каспийских тюленей, по мнению научной группы, является их заражение высокопатогенным птичьим гриппом.Напомним, в октябре 2023 года на берегу Каспийского моря обнаружены туши 59 тюленей и 67 рыб осетровых пород. Накануне сообщалось о том, что в Тупкараганском районе близ села Баутино нашли 25 туш мертвых тюленей и 33 осетровых. По факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбудили уголовное дело.Министр экологии затруднился ответить на вопрос о причине гибели тюленей в Мангистау.О процессе размножения каспийского тюленя на ледовом покрове и о тех угрозах, с которыми они сталкиваются, рассказал Миргалий Баймуканов, директор Института гидробиологии и экологии Алматы.