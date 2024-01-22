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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:22

Просмотров: 473

Биологи: Популяция каспийского тюленя в критическом состоянии

С апреля по декабрь 2023 года специалистами было проведено шесть экспедиций в районы сезонной концентрации и нагула тюленя. Основной версией гибели каспийских тюленей, по мнению научной группы, является их заражение высокопатогенным птичьим гриппом. Об этом сообщается на сайте национального Фонда поддержки и развития экологических инициатив.

Фото eco-compass.ru
В ходе экспедиций ведущими российскими учеными был осуществлен сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период.

Для объективной оценки и мониторинга были установлены четыре стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный. По материалам мониторинга с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь.

Результаты учёта показали, что средний возраст погибших особей 7,7 лет - это указывает на увеличение смертности молодых особей, включая беременных самок.

В декабре в СМИ появилась информация о новой волне выброса туш мертвых тюленей. Для оперативного реагирования рабочая группа, во главе с экспертом Фонда Владимиром Лифантьевым, при поддержке нефтесервисной компании «НафтаГаз», выехала с экспедицией на Каспийское побережье и остров Чечен.


- Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится её восстановить в ближайшее время,- заявил кандидат биологических наук, доцент Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.


Основной версией гибели каспийских тюленей, по мнению научной группы, является их заражение высокопатогенным птичьим гриппом.

Напомним, в октябре 2023 года на берегу Каспийского моря обнаружены туши 59 тюленей и 67 рыб осетровых пород. Накануне сообщалось о том, что в Тупкараганском районе близ села Баутино нашли 25 туш мертвых тюленей и 33 осетровых. По факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбудили уголовное дело.

Министр экологии затруднился ответить на вопрос о причине гибели тюленей в Мангистау.

О процессе размножения каспийского тюленя на ледовом покрове и о тех угрозах, с которыми они сталкиваются, рассказал Миргалий Баймуканов, директор Института гидробиологии и экологии Алматы.



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Комментарии ( 2 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 10:32
В 70х-80х годах когда началась разведка нефти старики говорили если начнут добычу нефти на Северном Каспии придет кандык и тюленям и рыбе и морской птице. Все понятно, чиновники сделают все что-бы скрыть истинную причину этого безобразия нефть стоит во главе угла все остальное ерунда.
 
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  • Космос
  • Pluto 9701
 babe (Посетители) Сегодня, 09:31
Наплевательски относимся к природе ! Убиваем своими действиями и бездействием все вокруг и все сваливаем на птичий грипп !
 
 

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