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ЛАДА.kz » Экология

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 426

Горение скважины в Мангистау: в Минэкологии не согласны с выводами о большом выбросе метана

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК опроверг информацию о том, что на нефтяном месторождении в Мангистауской области на фоне аварии происходил выброс чистого метана, сообщает Zakon.kz.

Фото из архива Лады
Жомарт Алиев заявил, что утверждать о выбросе не совсем правильно, передает Zakon.kz.

"Метан является ядовитым газом. В некоторых СМИ ставится вопрос о большом объеме выброса метана в атмосферу. Когда случилась авария, струя газа была подожжена. Это предусмотрено техникой безопасности. По результатам сжигания были продукты горения. Департамент экологии Мангистауской области провел замеры, были превышения по отдельным видам загрязняющих веществ", – сказал вице-министр.

По его словам, внеплановая проверка по этой скважине завершена. Компанию оштрафовали на сумму свыше 500 млн тенге.

Напомним, 9 июня 2023 года на месторождении "Каратурун Южный" при поднятии бурильной трубы на
скважине загорелся природный газ. Ликвидировать это ЧП не могли 200 суток. 

Позже иностранные источники сообщили о проведении собственного расследования. Они уверяли, что выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам на 168,13 мг/кг. 



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:06
Министерства в своем репертуаре, "размазали непонятно что по чему, поигрались словами и подменили понятия" и счастливы. Да, выброса чистого метана не было и не могло быть, ведь со скважины он не идет чистым и с каждым метром в добавок рассеивается в атмосфере, министр заведомо это знает и играет понятиями, размазывая цифры и понятия, в отличии от иностранных источников которые апелируют к измеряемым показателям - "...по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам на 168,13 мг/кг", в этом случае опровергая нужно не просто заявлять, а предоставлять данные замеров, но для этого надо работать, а не ИБД мероприятия проводить типа сигнальные ракетницы в воздух пускать над скважиной. Вот и парадокс, вроде бы Казахатсан новый, а подходы те же, вроде бы одни меряют и говорят, а другие размазывают и заявляют, вот так и живем. Мир всем!
 
 

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