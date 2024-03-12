Горение скважины в Мангистау: в Минэкологии не согласны с выводами о большом выбросе метана

"Метан является ядовитым газом. В некоторых СМИ ставится вопрос о большом объеме выброса метана в атмосферу. Когда случилась авария, струя газа была подожжена. Это предусмотрено техникой безопасности. По результатам сжигания были продукты горения. Департамент экологии Мангистауской области провел замеры, были превышения по отдельным видам загрязняющих веществ", – сказал вице-министр.



Жомарт Алиев заявил, что утверждать о выбросе не совсем правильно, передает Zakon.kz По его словам, внеплановая проверка по этой скважине завершена. Компанию оштрафовали на сумму свыше 500 млн тенге.Напомним, 9 июня 2023 года на месторождении "Каратурун Южный" при поднятии бурильной трубы наскважине загорелся природный газ. Ликвидировать это ЧП не могли 200 суток.Позже иностранные источники сообщили о проведении собственного расследования. Они уверяли, что выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам на 168,13 мг/кг.