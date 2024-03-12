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ЛАДА.kz » Экология

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 661

Возможно, был несанкционированный сброс - вице-министр экологии о пятнах на Каспии

В Министерстве экологии прокомментировали снимок из космоса, на котором видны пятна в Каспийском море, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Снимок со спутника Sentinel-1
В одном из Telegram-каналов появилось сообщение о двух масляных пятнах в территориальных водах Казахстана. Одно из них выявили в 14 километрах от побережья в Актау, другое - в 48 километрах от побережья в Кызылкуме. Автор канала предположил, что это могли быть сбросы судов.

На заседании правительства корреспондент Tengrinews.kz попросила министра экологии Ерлана Нысанбаева прокомментировать инцидент. Однако министр переадресовал вопрос вице-министру Жомарту Алиеву. Как рассказал чиновник, по данному факту департамент экологии Мангистауской области провел замеры и отобрал пробы для проведения исследований по составу морской воды.

- На сегодняшний день есть определенные точки забора, которые прилегают к городу Актау. Превышений подфонового состояния моря не зафиксировано. Вблизи Актау находится морской порт. Вполне возможно, что был несанкционированный сброс. Однако ввиду того, что департамент экологии Мангистау не наделен компетенцией по проверке иностранных судов, этот вопрос сейчас находится в юридической плоскости, - ответил Алиев.


Он добавил, что вопрос будет отрабатываться вместе с пограничной службой и "теми государственными органами, которые имеют право заниматься такими оперативными вещами".

- Однако еще раз повторюсь: в точках забора морской воды, которые примыкают непосредственно к населенному пункту, то есть к городу Актау, превышения загрязняющих веществ по морской воде на сегодняшний день не обнаружено, - заключил вице-министр.


Напомним, а публичном канале спутникового мониторинга мест обитания тюленей в Северном Каспии в Telegram появился снимок со спутника Sentinel-1. На канале отмечается, что на снимке обнаружено несколько сомнительных пятен, вероятно, антропогенного происхождения. Департамент экологии по Мангистауской области провел обследование побережья в Актау и взял пробы воды. По их выводам - вода чистая и никаких загрязнений нет.



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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:01
Экологи действуют по принципу: "Ничего не вижу, ничего не знаю, ничего никому не скажу".
 
 

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