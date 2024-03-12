Возможно, был несанкционированный сброс - вице-министр экологии о пятнах на Каспии

- На сегодняшний день есть определенные точки забора, которые прилегают к городу Актау. Превышений подфонового состояния моря не зафиксировано. Вблизи Актау находится морской порт. Вполне возможно, что был несанкционированный сброс. Однако ввиду того, что департамент экологии Мангистау не наделен компетенцией по проверке иностранных судов, этот вопрос сейчас находится в юридической плоскости, - ответил Алиев.

- Однако еще раз повторюсь: в точках забора морской воды, которые примыкают непосредственно к населенному пункту, то есть к городу Актау, превышения загрязняющих веществ по морской воде на сегодняшний день не обнаружено, - заключил вице-министр.