ВИДЕО с пыльной бурей в Мангистау завирусилось в Сети

Водители сообщают, что сильная пыльная буря наблюдается на автодорогах «Шетпе – Жетыбай», «Жанаозен – Актау». Автовладельцы предупреждают о плохой видимости.Оповещение об угрозе пыльных бурь с порывами 15-20 метров в секунду присылает ежедневно с 14 марта служба спасения. Аналогичный прогноз приходится и на завтра, 17 марта.