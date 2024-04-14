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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:47

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Экологи зафиксировали повышенное загрязнение воздуха на мусорном полигоне в пригороде Актау

На вновь горевшем мусорном полигоне в селе Баянды сотрудники департамента экологии Мангистауской области провели замеры, которые выявили повышенное загрязнение воздуха.

Кадр видео
На мусорном полигоне около села Баянды вчера, 13 апреля, произошло возгорание. Специалисты департамента проехали на место происшествия.

Установлено, что полигон принадлежит государственному коммунальному предприятию «Мангыстау Жылу».

- Проведены замеры. Зафиксирован избыток сажи (копоти) в воздухе. Составлены соответствующие лабораторные протоколы. В дальнейшем будет назначена внеплановая экологическая проверка по указанным превышениям, - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.


Напомним, это не первый инцидент с возгоранием на полигоне в селе Баянды. Так, крупный пожар произошел в месте в апреле 2022 года.




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