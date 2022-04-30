Мусорный полигон снова загорелся вблизи Актау

Горение полигона в поселке Баянды
Жители вновь пожаловались на запах гари в воздухе. Очевидцы сообщили, что в районе поселка Баянды загорелся мусорный полигон.
- Вот горит мусорный полигон. Сегодня 29 апреля, - сообщает автор видеоролика, присланного в редакцию.
В акимате Мунайлинского района подтвердили, что мусорный полигон в селе Баянды загорелся. В администрации сообщили, что спецслужбы пытаются потушить возгорание.
- Пожар на полигоне тушат. Сообщение о том, что в поселке Баянды произошел пожар на мусорной свалке поступило 29 апреляв ЧС Мунайлинского района. Площадь возгорания составляет примерно 300 квадратных метров. На тушение пожара направлено 8 единиц спецтехники, а также специалисты. Для ликвидации возгорания используется песок. На месте находится заместитель акима района, начальник районного отдела ЧС и другие ответственные лица, - сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.
Напомним, жители Актау жаловались на запах гари в воздухе в ночь с 12 на 13 апреля. По сведению РГП «Казгидромет», на двух станциях были превышения сероводорода.
Отметим, что ситуация с появлением запаха гари возникает далеко не первый раз в городе.
В октябре 2021 года в Актау также появился запах гари. Местные власти, экологи, а также сотрудники ДЧС заявили, что причиной распространения запаха стала горевшая свалка. Тогда огонь не могли потушить несколько суток.
- Вот горит мусорный полигон. Сегодня 29 апреля, - сообщает автор видеоролика, присланного в редакцию.
В акимате Мунайлинского района подтвердили, что мусорный полигон в селе Баянды загорелся. В администрации сообщили, что спецслужбы пытаются потушить возгорание.
- Пожар на полигоне тушат. Сообщение о том, что в поселке Баянды произошел пожар на мусорной свалке поступило 29 апреляв ЧС Мунайлинского района. Площадь возгорания составляет примерно 300 квадратных метров. На тушение пожара направлено 8 единиц спецтехники, а также специалисты. Для ликвидации возгорания используется песок. На месте находится заместитель акима района, начальник районного отдела ЧС и другие ответственные лица, - сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.
Напомним, жители Актау жаловались на запах гари в воздухе в ночь с 12 на 13 апреля. По сведению РГП «Казгидромет», на двух станциях были превышения сероводорода.
Отметим, что ситуация с появлением запаха гари возникает далеко не первый раз в городе.
В октябре 2021 года в Актау также появился запах гари. Местные власти, экологи, а также сотрудники ДЧС заявили, что причиной распространения запаха стала горевшая свалка. Тогда огонь не могли потушить несколько суток.
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