Запах гари в Актау: Экологи прокомментировали ситуацию

Фото из архива lada.kz
Специалисты сообщили, что 13 апреля около 02:00 в Актау стал ощущаться едкий запах гари со стороны северо-запада (предположительно со стороны Каспийского моря).
По сведению РГП «Казгидромет» на двух станциях были превышения сероводорода, в частности по ПНЗ №5 (12 микрорайон) - с 03:00 до 04:40. Учитывая ПДК сероводорода 0.008, показание в среднем было - 0.0111.
По ПНЗ №6 (33 микрорайон) - с 04:20 до 06:00 часов показание сероводорода в среднем составил 0.0101.
Лаборанты выезжали брать пробы атмосферного воздуха.
Экологами ведется работа по установлению источника ощутимого запаха гари.
Вместе с тем, по данным оперативного космического мониторинга, выполняемого НИИ «АЭРОКОСМОС», установлено, что 11 апреля продолжаются пожары в России и близлежащих странах.
В частности на юге России очаги пожаров зарегистрированы в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в республиках Дагестан и Карачаево-Черкессия.
В соседних странах возгорания выявлены на территории Китая, Абхазии, Грузии и Украины.
В случае установления источника, результаты сообщим дополнительно.
Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля, около 02:00, Актау окутал туман и в городе появился запах гари.
11 апреля астраханские СМИ сообщили о том, что у них в области горит камыш. Площадь возгорания составила примерно 500 квадратных метров. Накануне в Актау поднялся сильный ветер, ранее ДЧС предупреждал о прогнозируемой пыльной буре.
Отметим, что ситуация с появлением запаха гари возникает далеко не первый раз в городе.
В октябре 2021 года в Актау также появился запах гари. Местные власти, экологи, а также сотрудники ДЧС заявили, что причиной распространения запаха стала горевшая свалка. Тогда огонь не могли потушить несколько суток.
В 2015 и 2019 в Астраханской и Атырауской областях горели камыши. По фото со спутника NASA было видно, что дым в город приносил ветер именно со стороны Астрахани.
По сведению РГП «Казгидромет» на двух станциях были превышения сероводорода, в частности по ПНЗ №5 (12 микрорайон) - с 03:00 до 04:40. Учитывая ПДК сероводорода 0.008, показание в среднем было - 0.0111.
По ПНЗ №6 (33 микрорайон) - с 04:20 до 06:00 часов показание сероводорода в среднем составил 0.0101.
Лаборанты выезжали брать пробы атмосферного воздуха.
Экологами ведется работа по установлению источника ощутимого запаха гари.
Вместе с тем, по данным оперативного космического мониторинга, выполняемого НИИ «АЭРОКОСМОС», установлено, что 11 апреля продолжаются пожары в России и близлежащих странах.
В частности на юге России очаги пожаров зарегистрированы в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в республиках Дагестан и Карачаево-Черкессия.
В соседних странах возгорания выявлены на территории Китая, Абхазии, Грузии и Украины.
В случае установления источника, результаты сообщим дополнительно.
Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля, около 02:00, Актау окутал туман и в городе появился запах гари.
11 апреля астраханские СМИ сообщили о том, что у них в области горит камыш. Площадь возгорания составила примерно 500 квадратных метров. Накануне в Актау поднялся сильный ветер, ранее ДЧС предупреждал о прогнозируемой пыльной буре.
Отметим, что ситуация с появлением запаха гари возникает далеко не первый раз в городе.
В октябре 2021 года в Актау также появился запах гари. Местные власти, экологи, а также сотрудники ДЧС заявили, что причиной распространения запаха стала горевшая свалка. Тогда огонь не могли потушить несколько суток.
В 2015 и 2019 в Астраханской и Атырауской областях горели камыши. По фото со спутника NASA было видно, что дым в город приносил ветер именно со стороны Астрахани.
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