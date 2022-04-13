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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:08

Просмотров: 1759

Запах гари встревожил жителей Актау

В ночь с 12 на 13 апреля, около 02:00, Актау окутал туман и в городе появился запах гари.

Снимок был сделан в 2015 года, когда Актау накрыло смогом
Жители Актау сообщили о распространенном в воздухе ощутимом запахе гари.

Зловоние горожане стали ощущать в ночь с 12 на 13 апреля около 02:00. Город окутал густой туман.



11 апреля астраханские СМИ сообщили о том, что у них в области горит камыш. Площадь возгорания составила примерно 500 квадратных метров. Накануне в Актау поднялся сильный ветер, ранее ДЧС предупреждал о прогнозируемой пыльной буре.

Отметим, что ситуация с появлением запаха гари возникает далеко не первый раз в городе.

В октябре 2021 года в Актау также появился запах гари. Местные власти, экологи, а также сотрудники ДЧС заявили, что причиной распространения запаха стала горевшая свалка. Тогда огонь не могли потушить несколько суток.

В 2015 и 2019 в Астраханской и Атырауской областях горели камыши. По фото со спутника NASA было видно, что дым в город приносил ветер именно со стороны Астрахани.




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Комментарии ( 2 )

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Argallo (Посетители) Сегодня, 10:58
Какой камыш в апреле? Ладно бы осенью это было, но сейчас весна только началась. Обманывают народ...
 
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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 10:08
Мы в 12ом живем. Ночью дышать было нечем, и это при закрытых окнах. На улице странная дымка была.
 
 

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