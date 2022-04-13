Запах гари встревожил жителей Актау

Снимок был сделан в 2015 года, когда Актау накрыло смогом
Жители Актау сообщили о распространенном в воздухе ощутимом запахе гари.
Зловоние горожане стали ощущать в ночь с 12 на 13 апреля около 02:00. Город окутал густой туман.
11 апреля астраханские СМИ сообщили о том, что у них в области горит камыш. Площадь возгорания составила примерно 500 квадратных метров. Накануне в Актау поднялся сильный ветер, ранее ДЧС предупреждал о прогнозируемой пыльной буре.
Отметим, что ситуация с появлением запаха гари возникает далеко не первый раз в городе.
В октябре 2021 года в Актау также появился запах гари. Местные власти, экологи, а также сотрудники ДЧС заявили, что причиной распространения запаха стала горевшая свалка. Тогда огонь не могли потушить несколько суток.
В 2015 и 2019 в Астраханской и Атырауской областях горели камыши. По фото со спутника NASA было видно, что дым в город приносил ветер именно со стороны Астрахани.
Зловоние горожане стали ощущать в ночь с 12 на 13 апреля около 02:00. Город окутал густой туман.
11 апреля астраханские СМИ сообщили о том, что у них в области горит камыш. Площадь возгорания составила примерно 500 квадратных метров. Накануне в Актау поднялся сильный ветер, ранее ДЧС предупреждал о прогнозируемой пыльной буре.
Отметим, что ситуация с появлением запаха гари возникает далеко не первый раз в городе.
В октябре 2021 года в Актау также появился запах гари. Местные власти, экологи, а также сотрудники ДЧС заявили, что причиной распространения запаха стала горевшая свалка. Тогда огонь не могли потушить несколько суток.
В 2015 и 2019 в Астраханской и Атырауской областях горели камыши. По фото со спутника NASA было видно, что дым в город приносил ветер именно со стороны Астрахани.