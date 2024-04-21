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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:00

Просмотров: 1549

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат

По поводу неэффективности капельного орошения высказался депутат Актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Фото с сайта minifermer.ru
По городу, как отметил Кирилл Осин, устанавливают одноразовые системы китайского производства, которые оправдывают себя и хороши только на полях и на бахчах. Они используются только на сезон, затем их выбрасывают.

- В условиях города и больших деревьев такая система совершенно неэффективна. Это пустая трата средств. Она абсолютно не решает проблему полива, потому что вода испаряется, не доходя до корневой системы. При правильной же организации это имеет место быть, так как сократит и расходы воды, и трудовые ресурсы, а не так, чтобы один «сосочек» бессмысленно капал на огромное дерево, - считает депутат.


Напомним, Кириллу Осину пришлось через прокуратуру добиваться запуска системы полива деревьев в Актау.

Такие системы ставят в Актау. Они хорошо подходят для сельско-хозяйственных растений на огородах или бахчах

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат


Это система в парке «Акбота», которую установили при высадке аллеи Бессмертный полк

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат


Итоги работы этой системы

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат


Когда-то в Актау были поливные трубы и система дождевания. Все приказало долго жить. Результат на фото

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат


Какие должны быть системы капельного орошения для деревьев в условиях города

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат

Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат



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