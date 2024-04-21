Пустая трата денег: систему капельного полива в Актау раскритиковал депутат

- В условиях города и больших деревьев такая система совершенно неэффективна. Это пустая трата средств. Она абсолютно не решает проблему полива, потому что вода испаряется, не доходя до корневой системы. При правильной же организации это имеет место быть, так как сократит и расходы воды, и трудовые ресурсы, а не так, чтобы один «сосочек» бессмысленно капал на огромное дерево, - считает депутат.

Такие системы ставят в Актау. Они хорошо подходят для сельско-хозяйственных растений на огородах или бахчах

Это система в парке «Акбота», которую установили при высадке аллеи Бессмертный полк

Итоги работы этой системы

Когда-то в Актау были поливные трубы и система дождевания. Все приказало долго жить. Результат на фото

Какие должны быть системы капельного орошения для деревьев в условиях города