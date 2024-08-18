Кто в ответе за пожар на мусорном полигоне близ Актау

Ситуацию с пожаром, произошедшем на мусорном полигоне, прокомментировал заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев.

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В департаменте экологии Мангистауской области сообщили о проведенных замерах воздуха. Результаты будут предоставлены позже.

В понедельник, 19 августа, экологи проведут внеплановую проверку.

Ответственность за факт произошедшего, как заявили в ведомстве, несет акимат Мунайлинского района, в частности заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев.

В настоящее время в ликвидации пожара, сообщил замглавы, задействованы шесть самосвалов, пять погрузчиков, пять водовозов и четыре пожарные машины. Территорию засыпают грунтом.

На вопросы о том, что предпринимается для того, чтобы решить проблему с пожарами на мусорном полигоне, а также по каким причинам объект не ограждают, чиновник корреспонденту Lada.kz ответить не смог.

Издание также ожидает официального комментария касательно установления виновных в происшествии лиц от регионального департамента полиции.

Напомним, в ночь на 17 августа в 01:00 часов в 2,5 километрах от села Баянды (до пожарной части 8 километров – прим. автора) на полигоне загорелся мусор.

Полигон продолжает тлеть.

Кроме того, с ночи 18 августа от жителей Актау стали поступать жалобы на удушающий запах гари.