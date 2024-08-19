Пожар на мусорном полигоне в Мангистау: обслуживающую компанию оштрафовали

В департаменте экологии сообщили, что на государственное коммунальное предприятие (ГКП) «Мангистау жылу», обслуживающее полигон, на котором произошел пожар, наложили штраф в размере 300 месячных расчётных показателей (МРП), что составляет 1 107 600 тенге.
Экологи закончили проверку на мусорном полигоне близ села Баянды Мунайлинского района. Как оказалось, данный полигон обслуживает ГКП «Мангистау жылу» районного акимата.
Специалисты ведомства провели замеры из санитарно-защитной зоны полигона и установили, что в атмосферном воздухе имеется повышенное содержание сажи. За это превышение на предприятие будет наложен штраф, - пояснили в департаменте экологии области.
В ведомстве отметили, что размер штрафа составляет 300 МРП, что равно 1 107 600 тенге.
Предприятие может заплатить лишь половину штрафа, если сделает это в течение семи дней, - добавили в департаменте.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 17 августа в 01:00 часов в 2,5 километрах от села Баянды на полигоне загорелся мусор.
Неприятный и едкий запах гари почувствовали жители Актау. Люди предположили, что возможной причиной неприятного запаха стало горение, а затем тление мусорного полигона.
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