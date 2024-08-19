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19.08.2024, 13:19

Пожар на мусорном полигоне в Мангистау: обслуживающую компанию оштрафовали

Экология 0 0 Александр Рыжих

В департаменте экологии сообщили, что на государственное коммунальное предприятие (ГКП) «Мангистау жылу», обслуживающее полигон, на котором произошел пожар, наложили штраф в размере 300 месячных расчётных показателей (МРП), что составляет 1 107 600 тенге.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Экологи закончили проверку на мусорном полигоне близ села Баянды Мунайлинского района. Как оказалось, данный полигон обслуживает ГКП «Мангистау жылу» районного акимата.

 Специалисты ведомства провели замеры из санитарно-защитной зоны полигона и установили, что в атмосферном воздухе имеется повышенное содержание сажи. За это превышение на предприятие будет наложен штраф, - пояснили в департаменте экологии области.

В ведомстве отметили, что размер штрафа составляет 300 МРП, что равно 1 107 600 тенге.

 Предприятие может заплатить лишь половину штрафа, если сделает это в течение семи дней, - добавили в департаменте.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 17 августа в 01:00 часов в 2,5 километрах от села Баянды на полигоне загорелся мусор.

Неприятный и едкий запах гари почувствовали жители Актау. Люди предположили, что возможной причиной неприятного запаха стало горение, а затем тление мусорного полигона.

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