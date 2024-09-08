В «Казгидромете» обратились к жителям Актау

По прогнозам синоптиков в Актау сегодня, 8 сентября, ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

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По данным РГП «Казгидромет», 8 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в очередной раз ожидаются в Актау.

Подобные прогнозы объявили в Алматы, Актобе и Костанае.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия прогнозировались вчера, 7 сентября.

О том, какая погода будет в регионе в выходные дни, ранее рассказали синоптики. Подробнее по ссылке.

Для справки:

Неблагоприятные метеорологические условия (далее – НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.