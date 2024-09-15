В Актау снова пахнет гарью: в чем причина?

Жители Актау массово жалуются на резкий запах гари в городе.

Фото Lada.kz

На удушающий запах сегодня с утра, 15 сентября, жалуются жители из 7, 9, 11, 12, 13, 35 микрорайонов. Город окутало дымом.

По дороге в аэропорт местные жители засняли пожар, очаг которого предположительно находится на мусорном полигоне.

По сообщению ДЧС региона, на мусорном полигоне происходит тление мусора на предварительной площади в 800 квадратных метров. На данный момент на месте работают спасатели и техника от местной администрации. Проводятся рекультивационные работы.

Напомним, ранее пожар на мусорном полигоне близ Баянды регистрировали 17 августа текущего года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.