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18.09.2024, 09:52

Белый волк снова попал в объектив фотоловушки в Мангистау

Экология 0 1 109 Гульмира Садырова

Впервые за долгое время белый волк, редко встречающийся в естественных природных условиях, вновь попал в объектив фотоловушки в природном парке Кызылсай. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор государственного регионального природного парка.

Белый волк. Фото из архива Lada.kz
Белый волк. Фото из архива Lada.kz

Свидетелями такого редкого события в фауне края пользователи Lada.kz впервые стали в начале этого года. В сентябре, как рассказал М.Каратауов, фотоловушки вновь зафиксировали движение белого волка по территории заповедника.

«Мы уже начали было волноваться, почему белый волк пропал надолго, не приложили ли к этому руки браконьеры. И вот на днях он снова появился, мы даже успели снять его на короткое видео. Кроме этого хищника в объектив фотоловушки попали архары, джейраны, серые волки, степной кот, совы, всего собрано около 10 тысяч снимков. Это результат каждодневного труда наших инспекторов. Хотел бы еще раз призвать жителей и гостей Мангистау беречь нашу природу», - поделился Мынберген Каратауов.

И такие  обитатели Мангистау были сняты фотоловушкой.

Напомним, очень редкого хищника - белого волка - удалось запечатлеть в Государственном природном заповеднике «Манашы» в Мангистау.

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