Леопард попал в объектив фотоловушки в Мангистау

В 7:16 утра 19 сентября камеры, установленные на территории заповедника Манашы, зафиксировали движение леопарда. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор государственного регионального природного парка «Кызылсай».

Леопард в Манашы. Фото предоставил М.Каратауов

В последний раз зверь попал в объектив фотоловушки в апреле прошлого года. Тогда сотрудники природного парка подтвердили факт возвращения леопарда.

Леопард - вид хищных млекопитающих семейства кошачьих. По критериям Международного союза охраны природы, этот подвид находится под угрозой исчезновения. Внесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов Казахстана с апреля 2021 года и включен в Красную книгу Республики Казахстан.

Напомним, ночные кадры редкого переднеазиатского леопарда (кавказский барс) попали в объективы фотоловушки Устюртского заповедника.

Белый волк, редко встречающийся в естественных природных условиях, попал в объектив фотоловушки в природном парке Кызылсай.