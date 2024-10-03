Фламинго прилетели в Актау

Первых фламинго, прилетевших на озеро Караколь, заснял на видео местный житель Азамат Сарсенбаев. Блогер рассказал, почему на кадрах оперенье фламинго не розового цвета, а серого.

Фото предоставлено Азаматом Сарсенбаевым

Завсегдатаев озера Караколь – розовых фламинго – запечатлели на видео сегодня, 3 октября.

По словам автора видео, местного блогера Азамата Сарсенбаева, дата прилета птиц не является удивительной. Он отметил, что птицы прилетают к нам с середины сентября и находятся на озере до конца ноября.

Второй раз они прилетают традиционно, в начале марта они прилетают второй раз к нам, находятся тут до середины мая, - рассказал Азамат.

Пользователи Сети удивились, из-за чего оперение розовых фламинго выглядит необычно, а именно – почему оно серого цвета.

Потому что серый является настоящим цветом фламинго, по крайней мере они обладают этим цветом при рождении, и постепенно, благодаря питанию (питаются водорослями и рачками, которые содержат определенные пигменты), по мере взросления окрашиваются в привычные розовый и красный цвета, - пояснил блогер.

Напомним, ранее местный блогер выпустил на озере Караколь редкую для Мангистау птицу – большую выпь.