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13.10.2024, 18:06

На участие в воскреснике на горячем источнике откликнулись лишь 10 жителей Актау

Экология 0 770 Сергей Кораблев

Уборка проводилась внутри разрушенных строений у горячего источника. Итогами экоакции поделился ее организатор Имангазы Досмухамбетов.

Кадр видео
Кадр видео

Общественный фонд «Мы – люди, мы – вместе» в лице Имангазы Досмухамбетова провели очередной воскресник на территории горячего источника. На этот раз очищены были участки, на которых расположены строения прямо у горячего источника. 

Организатор акции отмечает, что среди мусора преобладает пластик. Также много полиэтиленовых пакетов, стеклянных бутылок. Волонтеры собрали 50 мешков мусора и очистили территорию. После субботника участников накормили и напоили чаем.

Несмотря на непогоду, рассказал Имангазы Досмухамбетов, у источника были и отдыхающие.

За предоставленный автобус организатор благодарит акима сельского округа Батыр Саута Айтбаева, за вывоз мусора – ТОО «Caspiy Operating».

В следующую субботу, 19 октября, по заявке жителей фонд «Мы – люди, мы – вместе» планирует провести уборку территории у жилого комплекса «Шанырак» в 32В микрорайоне.

Желающие присоединиться, могут обращаться по номеру в WhatsApp: +7 (702) 821-06-50 (Имангазы).

Напомним, ранее волонтеры общественного фонда «Мы – люди, мы – вместе» высказали возмущение санитарным состоянием источника. Позже чиновники из акимата Мунайлинского района заявили о поиске инвестора для реконструкции природного достояния. Также стало известно, что инвестор найден.

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