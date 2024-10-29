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29.10.2024, 17:13

Количество погибших тюленей в Мангистау достигло 289 туш

Экология 0 908 Лиана Рязанцева

Количество мертвых тюленей, выброшенных на берег Каспия, продолжает увеличиваться. В период с 24 по 29 октября сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями института гидробиологии и экологии в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружено 289 тушек мертвых тюленей.

Фото инспекции рыбного хозяйства региона
Фото инспекции рыбного хозяйства региона

По данным инспекции рыбного хозяйства, мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.

На место оперативно выехали представители инспекции, местного исполнительного органа (МИО), института гидробиологии и экологии, филиала республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq balyk. Причины гибели тюленей будут известны после проведения соответствующих лабораторных исследований, - сообщает ведомство.

Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова рассказала, что с конца сентября сотрудники института находятся в Мангистау и проводят мониторинг морской прибрежной зоны на западе полуострова Тюб-Караган. Задача учёных — определить, от чего гибнет каспийский тюлень.

 

 

Участники экспедиции ежедневно осматривают берег (между Баутино и Форт-Шевченко, и далее на юг), наблюдают за морской акваторией, ищут мёртвых тюленей на воде.

В период с 24 по 29 октября в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружены 289 туш мертвых тюленей. У животных отобраны биологические пробы (клыки, когти, желудки, ткани внутренних органов) для выяснения их возраста и причин гибели. О причинах гибели мы сможем сообщить только после проведения соответствующих лабораторных исследований, - рассказала Жазира Сыдыкова.

 

Ранее сообщалось, что в районе села Баутино на берег вынесло 151 тушу тюленя.

На пляже в районе Форт-Шевченко местный блогер обнаружил тушки трех тюленей.

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
TANKIST
TANKIST
Кашаган всему виной, по любому. Выбросы сероводорода с месторождения. Вот вам и куча трупов тюленьих. Опять придумают типа тюлени с голода померли.
29.10.2024, 15:45
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