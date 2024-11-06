Более половины самок были беременны – специалист о гибели тюленей в Мангистау

Оператор и специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Республики Казахстан Асель Баймуканова опубликовала предварительные результаты по смертности каспийских тюленей в Мангистауской области. Часть погибших особей - беременные самки.

Коллаж из кадров видео

По данным Асель Баймукановой, на побережье полуострова Тубкараган с 27 сентября по 30 октября было обнаружено 305 мертвых тюленей. У 10 туш (3%) присутствуют механические повреждения: порезы, отрезанная голова, запутывание в сетях и аркане. Некоторые из этих повреждений могут быть случайными, остальные – следствие незаконного лова.

У большинства мертвых тюленей подобных следов не обнаружено. Наши сотрудники отобрали пробы для исследований, которые помогут установить причину гибели. Однако сильное разложение большинства туш ограничивает возможности анализа. Вызывает тревогу, что более половины исследованных самок были беременны, а все тюлени – упитанными. Это говорит о том, что до момента гибели они были молодыми и жизнеспособными. Смерть, по всей видимости, была неестественной и внезапной, - предположила специалист.

По словам Асель Баймукановой, осенью тюлени мигрируют в Северный Каспий для размножения. Гибель произошла именно в период их концентрации в этой части моря.

Причины гибели могут быть различными: природные (землетрясения, выбросы природных газов), техногенные (загрязнение участков моря), болезни (эпидемии), - сообщила она.

При этом у специалистов остаются вопросы, а именно: почему, если причина в эпидемии, гибель тюленей не носит массовый характер, а также почему трупы обнаружены только в отдельных локациях.

Для всестороннего исследования ситуации необходима экспертиза специалистов различных областей: геологов, специалистов по добыче нефти и газа, экологов, химиков, токсикологов, вирусологов и других. Мы готовы предоставить все собранные нами материалы для совместной работы. Выбросы продолжаются. Специальной комиссией с 4 по 5 ноября была обнаружена еще 121 тушка тюленей, - добавила Асель Баймуканова.

Напомним, ранее министерство экологии и природных ресурсов РК сообщило, что на месте обнаружения около 300 мертвых эндемиков на берегу Каспия исследован состав воды. По его итогам аномальных отклонений не выявили.