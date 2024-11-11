Число погибших тюленей в Мангистау превысило 700

видео из архива рыбинспеции Мангистауской области

Улучшение обстановки не наблюдается, с грустью констатируют рыбинспекторы. После нескольких дней непогоды к берегам районов прибились новые туши мертвых тюленей.

«В Тупкараганском районе от мыса Скалистый до мыса Сыгынды в субботу насчитали 137 штук. За Акшукуром, от Скалистого мыса до Актау - 64 туши. Со вчерашнего вечера и сегодня работаем в Каракиянском направлении в сторону мысов Песчаный и Жыланды. Группа выехала, точных данных нет. На сегодняшний момент по актам 734 тюленя», - рассказал специалист рыбной инспекции Андрей Руцкий.

Единичные случаи также замечены и в Актау. В рыбинспекции рассказали, что делать в случаях, если вы обнаружили мертвого тюленя.

«Можете позвонить в полицию по номеру 102 и назвать место происшествия. Либо же обращайтесь по нашим телефонам: 87004308214 и 87004308224», - сообщили в рыбинспекции.

Напомним, ранее рыбинспекция Мангистау назвала браконьерские сети одной из причин массовой гибели тюленей. Ранее оператор и специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Республики Казахстан Асель Баймуканова опубликовала предварительные результаты по смертности каспийских тюленей в Мангистауской области. Ранее министерство экологии и природных ресурсов РК сообщило, что на месте обнаружения около 300 мертвых эндемиков на берегу Каспия исследован состав воды. По его итогам аномальных отклонений не выявили.