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11.11.2024, 12:22

Число погибших тюленей в Мангистау превысило 700

Экология 0 1 054 Наталья Вронская

Смертельная статистика по тюленям неуклонно растет. По данным специалистов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, зафиксировано 734 туши, передает lada.kz.

 

 

видео из архива рыбинспеции Мангистауской области
видео из архива рыбинспеции Мангистауской области

Улучшение обстановки не наблюдается, с грустью констатируют рыбинспекторы. После нескольких дней непогоды к берегам районов прибились новые туши мертвых тюленей.

«В Тупкараганском районе от мыса Скалистый до мыса Сыгынды в субботу насчитали 137 штук. За Акшукуром, от Скалистого мыса до Актау - 64 туши. Со вчерашнего вечера и сегодня работаем в Каракиянском направлении в сторону мысов Песчаный и Жыланды. Группа выехала, точных данных нет. На сегодняшний момент по актам 734 тюленя», - рассказал специалист рыбной инспекции Андрей Руцкий.

Единичные случаи также замечены и в Актау. В рыбинспекции рассказали, что делать в случаях, если вы обнаружили мертвого тюленя.

«Можете позвонить в полицию по номеру 102 и назвать место происшествия. Либо же обращайтесь по нашим телефонам: 87004308214 и 87004308224», - сообщили в рыбинспекции.

Напомним, ранее рыбинспекция Мангистау назвала браконьерские сети одной из причин массовой гибели тюленей. Ранее оператор и специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Республики Казахстан Асель Баймуканова опубликовала предварительные результаты по смертности каспийских тюленей в Мангистауской области. Ранее министерство экологии и природных ресурсов РК сообщило, что на месте обнаружения около 300 мертвых эндемиков на берегу Каспия исследован состав воды. По его итогам аномальных отклонений не выявили.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Космос
Космос
Про рыболовные сети полная чушь! Если не преднамеренное враньё... Обмеление моря снижение давления на пласты, тоже сомневаюсь. В 70-е годы море мелело сильнее но такого массового мора тюленей не было. Массовая гибель тюленей в нашей реальности, может быть выбросы сероводорода при варварской добыче нефти?
11.11.2024, 10:29
velldr
velldr
Потом. Выпилите денег из бюджета и поставьте маячки на тюленей. Изучите пути их миграции. По движению маячка можно будет определить где тюлень погиб. А дальше исследуйте такие места. Даже сейчас, зная координаты местонахождения туши и определив примерную дату гибели, можно смоделировать как туша дрейфовала в море и определить место гибели. А если море начнёт выбрасывать людей на берег? Мы тоже просто соберем их тела и возьмем пробы воды у берега
11.11.2024, 10:15
velldr
velldr
В субботу на пляже от базы отдыха Алау и до мыса Песчанный видел очень много тел тюленей. Каждые 50-60 метров лежат. Зрелище печальное. Моё мнение. Тюлени гибнут от вдыхания сероводорода, который выделяется из пустот в морском дне. Газ высвобождается, вощможно, из за снижения давления толщи воды ввиду обмеления Каспия. Проверьте эту версию.
11.11.2024, 09:52
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