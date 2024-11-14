Предварительные причины гибели тюленей на Каспии назвали в Министерстве сельского хозяйства

С 24 октября по 13 ноября 2024 года количество найденных на побережье Каспийского моря мертвых тюленей увеличилось до 1034 туш. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК назвали предварительные причины гибели тюленей.

Фото с сайта kaspika

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК сообщили, что с 24 октября по 13 ноября 2024 года специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши тюленей, выброшенные на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области.

В ходе мониторинга и совместной работы с научными организациями, такими как Институт гидробиологии и экологии, Центр по изучению и реабилитации тюленей и НПЦ НИИ микробиологии и вирусологии, был проведен частичный отбор тканей погибших животных для проведения дальнейших исследований. В Комитете рыбного хозяйства предполагают, что причиной могли стать природные явления, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений. Окончательные выводы о причинах гибели тюленей будут получены после завершения лабораторных исследований, которые, по данным научных организаций, займут 3-4 месяца, - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также подчеркнули, что рыбинспекция продолжает постоянный мониторинг акватории территориальных вод для выявления факторов гибели тюленей.

Сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора также отобрали пробы патологического материала, которые в настоящее время проходят исследования на наличие инфекционных заболеваний в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане. На 13 ноября 2024 года все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллез, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллез и листериоз, показали отрицательные результаты. Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, - заключили в пресс-службе.

В Министерстве сельского хозяйства напомнили, что случаи массовой гибели тюленей в Каспийском море фиксируются с начала 2000-х годов. В частности, в 2000 году было выявлено около 10 000 погибших особей, и причиной их гибели был назван хронический токсикоз.

Напомним, блогер Абай Жанысбаев в своем Instagram показал видео с мертвыми тюленями на берегу Каспия. Во время съемки Абай Жанысбаев насчитал около 80 туш мертвых тюленей, вынесенных на берег.