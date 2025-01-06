Ущерб в 4,6 миллиарда тенге: сколько фактов браконьерства пресекли на Каспии

О результатах деятельности и о сумме ущерба рыбным ресурсам сообщили в пограничной службе КНБ РК .

Фото пресс-службы «Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства» из архива Lada.kz

В течение 2024 года в акватории Каспийского моря пресечено 390 фактов браконьерства, а также изъято: 196 плавательных средств, 536 километров сетей, 1994 рыб осетровых видов (11 379 кг), 87 814 штук рыб частиковых видов (98 296 кг) и 117 тюленей.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 4,6 млрд тенге.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Напомним, годом ранее пограничниками было пресечено 384 факта браконьерства на Каспии. Ущерб за 2023 год составил более 7 млрд тенге.