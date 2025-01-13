Мертвые туши тюленей и птиц близ Актау – что ответили специалисты?

Фото местных жителей

Специалисты сообщили, что выявили две туши тюленя и несколько птиц, тела которых разложились с прошлого года. В связи с этим, точные причины гибели определить не удастся. Их утилизацией, как заявили в ведомстве, должен заниматься местный исполнительный орган в лице акимата.

Свежих трупов инспекторы на месте не обнаружили.

Напомним, вчера вечером, 11 января, местные жители нашли мертвых млекопитающих и птиц в районе базы отдыха «Caspiy Life».