Мертвые туши тюленей и птиц близ Актау – что ответили специалисты?

Инспекторы управления рыбной инспекции по Мангистауской области провели осмотр береговой полосы в районе базы отдыха «Caspiy Life», где ранее местные жители обнаружили мертвых млекопитающих и птиц.
Специалисты сообщили, что выявили две туши тюленя и несколько птиц, тела которых разложились с прошлого года. В связи с этим, точные причины гибели определить не удастся. Их утилизацией, как заявили в ведомстве, должен заниматься местный исполнительный орган в лице акимата.
Свежих трупов инспекторы на месте не обнаружили.
Напомним, вчера вечером, 11 января, местные жители нашли мертвых млекопитающих и птиц в районе базы отдыха «Caspiy Life».
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