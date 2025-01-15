Может повлиять на экосистему: новый вид водорослей обнаружен в Каспийском море

В Каспийском море обнаружен новый вид динофитовых водорослей, который может серьезно повлиять на экосистему водоема. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Фото: Ceratium tripos var. balticum, зафиксированный в фитопланктоне Среднего Каспия.

По данным института, в процессе комплексной килечной съемки, проводившейся в период с 26 июля по 9 августа 2024 года на разрезах Кызыл-Озень и Меловой в Среднем Каспии, в пробах фитопланктона был обнаружен новый вид динофитовых водорослей.

Определение видов р. Ceratium очень сложно в связи с сильной изменчивостью всех частей клетки, сезонных и локальных вариаций, которые наблюдаются в размерах и форме тела, при отбрасывании или удлинении «рогов». По характерным для вида признакам таксон был идентифицирован как Ceratium tripos var. balticum F.Schutt 1895. В ходе более чем вековых исследований фитопланктона Каспийского моря уже отмечалось вселение крупноклеточной диатомовой водоросли Pseudosolenia calcar-avis (=Rhizosolenia calcar-avis) в 1934 году. Её массовое развитие и быстрое распространение по всей акватории Каспийского моря в течение короткого времени привели к вытеснению ранее доминировавших местных мелкоклеточных видов водорослей, в том числе преобладавших в фитопланктоне и являвшихся важными кормовыми объектами для зоопланктона, - говорится в информации института.

Отмечается, что Ceratium tripos var. balticum по размерам превосходит ранее вселившуюся P. calcar-avis, что может привести к дальнейшему сокращению доступного зоопланктону кормового фитопланктона, и к сокращению биомассы зоопланктона, являющегося основной пищей каспийских килек.

Предположительно, как это наблюдается и для P. calcar-avis, в силу своих размеров C. tripos var. balticum будет включаться в трофические цепи только после отмирания, как детрит. Показатели биомассы и численности нового вида в пробах говорят о его взрывном распространении, что может грозить серьезными структурными перестройками экосистемы Каспийского моря и негативно повлиять на продуктивность, - отмечается на сайте института.

В информации института также сообщается, что в последние годы в Каспийском море резко увеличилось количество обнаруживаемых инвазивных видов, что может быть связано с расширением путей проникновения чужеродных видов в бассейн и процессами изменения климата.

Для справки:

Зоопланктон – водные животные, которые не могут противостоять течениям и пассивно переносятся вместе с водными массами.

Фитопланктон – часть планктона, которая может осуществлять процесс фотосинтеза.

Детрит – мёртвое органическое вещество, временно исключённое из биологического круговорота элементов питания, которое состоит из останков беспозвоночных животных, выделений и костей позвоночных животных