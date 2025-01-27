Очередное землетрясение произошло на Каспии

В Каспийском море 26 января в 352 километрах от Актау произошло землетрясение. Магнитуда составила 3,5 балла. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана ( НАНА ).

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В Каспийском море вчера, 26 января, примерно в 17:57 по времени Актау произошло землетрясение, сообщает сейсмологическая служба. Его интенсивность составила 3,5 балла.

Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 62 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Координаты гипоцентра - 40°55`северной широты, 51°98` восточной долготы.

Напомним, на прошлой неделе, 20 января, в 08:22 часов и 25 января в 18:22 по местному времени на Каспии приозошли землетрясения.