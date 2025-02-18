Почему гибнут тюлени на Каспии: результаты наблюдения ученых

Специалисты Центра по изучению и реабилитации каспийского тюленя рассказали о своих наблюдениях за эндемиком. Начиная с 2015 года, проводятся экспедиции в места скопления млекопитающих для изучения условий их жизни. За эти годы казахстанскими и международными учеными сделан ряд выводов о сокращении популяции. Подробнее – в материале Lada.kz .

Фото Центра по изучению и реабилитации каспийских тюленей

По информации специалистов центра, численность популяции каспийских тюленей составляет менее 100 тысяч особей. По некоторым данным, эта цифра не превышает и 70 тысяч. Для сравнения: в 1990-м году насчитывалось свыше полумиллиона особей. Сегодняшние цифры, говорят ученые, демонстрируют сокращение популяции на 90%, если сопоставить их с началом XX века.

В августе 2019 года государством было принято решение создать Центр изучения и реабилитации Каспийского тюленя. Здесь применяют комплексный подход по выявлению причин сокращения количества эндемиков.

Проводятся научные исследования. Так, в 2019 году в ходе III международной экспедиции на двух щённых залежках у 20 тюленей были отобраны биоматериалы: назальные мазки, мазки из глаз, кровь, волосы и экскременты для проведения токсикологических исследований и ПЦР-анализов. Впервые были взяты образцы плаценты каспийского тюленя.

В исследуемых образцах были обнаружены вирус парагриппа, а также генетический материал коронавируса, в образцах доминировали так называемые метчики полиаренов нефтяного происхождения. По результатам химмического анализа в пробах плацент выявлено высокое содержание некоторых полициклических ароматических углеводородов, хлорорганических пестицидов, полихлорированных бифенилов, полихлолированных планарных диоксиноподобных бифенилов, токсафенов. Исследования показали катастрофическую экологическую ситуацию на Каспии, - сообщили в центре.

В 2020 году правительство Казахстана приняло постановление о занесении эндемика в Красную книгу.

В 2021 году специалисты обнаружили, что в Актау пользуется спросом тюлений жир, который свободно продается на рынках города, как лекарственное средство.

Учеными CAIER (Центрально-Азиатский институт экологических исследований) приобретен весь ассортимент жира и передан в лабораторию для исследования.

По результатам исследования, в нем выявлена повышенная концентрация тяжелых металлов: кадмий, свинец, мышьяк и другие. По мнению ученых, это связано с деятельностью нефтегазовых компаний на Каспийском шельфе и выбросами отправляющих веществ в море. Тюлений жир, поступающий на казахстанские рынки, изготовлен в кустарных условиях, соответственно, делает невозможным производство сырья полностью очищенного от вредных веществ, - говорят ученые.

В 2023 году впервые во время экспедиции удалось получить образцы молока кормящих самок вымирающего вида. Также были взяты образцы ледового покрытия. Кроме того, проводилось изучение анализов на выявление микропаразитов, биотоксинов, на определение рациона питания краснокнижных, проведена процедура УЗИ.

В экспедиции 2024 года участвовали ученые из Казахстана, Великобритании, Саудовской Аравии и Южной Африки.

Одним из достижений экспедиции стала установка инновационных электронных датчиков на каспийских тюленей.

Датчики минимально инвазивные, что позволяет не нарушать комфорт животных.

Они предоставляют данные о температуре млекопитающих, глубине, на которой они находятся, их локации и многом другом, позволяя, как никогда, более оперативно понять, как тюлени используют среду обитания и как мигрируют.

Видеоряд предоставлен Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя

Напомним, осенью 2024 года рыбинспекция региона назвала браконьерские сети одной из причин массовой гибели тюленей. Кроме того, оператор и специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Республики Казахстан Асель Баймуканова опубликовала предварительные результаты по смертности каспийских тюленей в Мангистауской области.

Министерство экологии и природных ресурсов РК в свою очередь сообщило, что на месте обнаружения около 300 мертвых эндемиков на берегу Каспия исследован состав воды. По его итогам аномальных отклонений выявлено не было. В результате численность погибших тюленей превысила отметку в 700 особей.

Справочно:

Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря, который является хищником и представителем верхнего трофического звена. Питается рыбой, преимущественно килькой, бычками, атериной, а также моллюсками и креветками. Обитает в акватории Северного Каспия и прибрежных водах Среднего Каспия. Размножение, вскармливание детенышей, спаривание и линька каспийского тюленя происходит на льдах и островах Северного Каспия в январе-апреле. Самка приносит одного детеныша, реже двух. С исчезновением ледового покрова тюлени покидают Северный Каспий и переходят на активное питание.

Щенная залежка – место рождения тюленей, своего рода огромные детские ясли на больших льдинах.