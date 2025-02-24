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24.02.2025, 16:39

Срочно привлечь готовых специалистов: Килыбай высказался о проблеме каспийских тюленей

Экология 0 1 283 Сергей Кораблев

Аким региона Нурдаулет Килыбай поручил принять конкретный план действий по сохранению каспийского тюленя. В ходе совещания экозащитники высказали ряд предложений по сохранению популяции млекопитающих. Об этом сообщает пресс-служба главы Мангистауской области.

Фото пресс-службы Мангистауского областного акимата
Фото пресс-службы Мангистауского областного акимата

На совещании под председательством акима области Нурдаулета Килыбая сегодня, 24 февраля, был рассмотрен вопрос сохранения популяции каспийского тюленя. В мероприятии приняли участие активисты-экологи, независимые эксперты и защитники природы.

По мнению учителя Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау и руководителя волонтерского клуба «Эколидер» Бакытгуль Жаксылыковой, гибель тюленей происходит из-за загрязнения моря, браконьерства и промышленных работ.

Загрязнение моря влияет на физическое состояние тюленя, превращая его в живой индикатор экологического состояния моря. Каспийский тюлень является эндемиком Каспийского моря, то есть не встречается больше нигде в мире, поэтому его сохранение очень важно, - рассказала Бакытгуль Жаксылыкова.

В ходе встречи защитники природы высказали ряд предложений по сохранению популяции тюленей. Говорилось о необходимости систематического изучения тюленей в природе, выделения грантов дефицитным специальностям в этой области, привлечения местных экспертов к мониторингу моря, усиления мер по борьбе с браконьерством, совершенствования экологического законодательства, проведения совместно с прикаспийскими странами исследований. 

Аким области Нурдаулет Килыбай проанализировал данные предложения и поручил ответственным гражданам принять конкретные меры.

Каспийский тюлень является зеркалом не только морской экосистемы, но и экологической ситуации региона, в целом. Необходимо разработать четкий алгоритм, чтобы охрана тюленей была системной, и в случае обнаружения мертвых туш уничтожать их. Также важно реализовать меры по цифровизации для эффективного управления процессами.  Рассмотреть вопрос о распределении грантов между местными образовательными учреждениями и высшими учебными заведениями, специализирующимися в морской сфере, с целью подготовки необходимых специалистов. А до этого необходимо срочно работать над привлечением в регион готовых специалистов. Конкретные меры, направленные на сохранение тюленей, должны оставаться на повестке дня, -  сказал Нурдаулет Килыбай.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены создать открытую базу данных о каспийском тюлене. Подробнее по ссылке

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