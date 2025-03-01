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28.02.2025, 20:59

Уровень воды в Каспии поднимется к 2050 году – мнение геолога

Экология 0 665 Сергей Кораблев

Геолог из Актау Косарбай Кожахмет считает, что текущее снижение уровня воды в водоеме – естественный процесс, который следует природным циклам. Уровень Каспийского моря снова начнет повышаться через 25 лет, передает Minval Politika.

Фото автора
Фото автора

Уровень Каспийского моря, говорит геолог, меняется каждые 50 лет – в течение половины века вода поднимается, а затем на такой же срок опускается. Последний цикл снижения начался в 2001 году и продолжается уже 24 года.

Мы не можем остановить этот процесс, так как у нас нет достаточных водных ресурсов для его поддержания. Основной источник воды – реки Волга и Урал, которые составляют 88% от всего объема поступающей воды, - пояснил Косарбай Кожахмет.

По данным ученого, в 1985-1988 годах уровень воды в Каспийском море достиг своего пика, а затем начал снижаться. В период с 1977 по 2002 год уровень воды повысился на 3,5 метра, но с 2001 года вновь пошел на спад.

Специалист также отметил, что движение грязевых вулканов в Апшеронских горах играет ключевую роль в изменении уровня воды. Эти подводные вулканы, расположенные между Азербайджаном и Туркменистаном, могут вызывать геологические изменения, которые влияют на морское дно.

Если вулканическая активность усилится или произойдет подводное землетрясение, морское дно может подняться, что приведет к увеличению уровня воды, - отметил Кожахмет.

На данный момент точные прогнозы затруднены, так как с 1994 года научные исследования Каспийского моря не проводились. Однако, согласно природным циклам, подъем уровня воды начнется примерно в 2050 году.

Напомним, на текущий момент из-за снижения уровня воды в Каспии судоходные компании не могут в полную мощь использовать свой транспорт, что влияет на рентабельность морских маршрутов.

В начале фераля этого года масштабы обмеления Каспия с высоты птичьего полета заснял видеограф из Актау Нуркен Тажибай.

Инициатор кампании «Сохраним Каспийское море» и директор социально-экологического фонда Вадим Ни высказался об обмелении водоема и заявил, что общественность должна иметь доступ к содержанию о разделе продукции по Карачаганакскому, Кашаганскому и Тенгизскому нефтегазовым месторождениям.

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