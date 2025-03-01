Уровень воды в Каспии поднимется к 2050 году – мнение геолога

Геолог из Актау Косарбай Кожахмет считает, что текущее снижение уровня воды в водоеме – естественный процесс, который следует природным циклам. Уровень Каспийского моря снова начнет повышаться через 25 лет, передает Minval Politika .

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Уровень Каспийского моря, говорит геолог, меняется каждые 50 лет – в течение половины века вода поднимается, а затем на такой же срок опускается. Последний цикл снижения начался в 2001 году и продолжается уже 24 года.

Мы не можем остановить этот процесс, так как у нас нет достаточных водных ресурсов для его поддержания. Основной источник воды – реки Волга и Урал, которые составляют 88% от всего объема поступающей воды, - пояснил Косарбай Кожахмет.

По данным ученого, в 1985-1988 годах уровень воды в Каспийском море достиг своего пика, а затем начал снижаться. В период с 1977 по 2002 год уровень воды повысился на 3,5 метра, но с 2001 года вновь пошел на спад.

Специалист также отметил, что движение грязевых вулканов в Апшеронских горах играет ключевую роль в изменении уровня воды. Эти подводные вулканы, расположенные между Азербайджаном и Туркменистаном, могут вызывать геологические изменения, которые влияют на морское дно.

Если вулканическая активность усилится или произойдет подводное землетрясение, морское дно может подняться, что приведет к увеличению уровня воды, - отметил Кожахмет.

На данный момент точные прогнозы затруднены, так как с 1994 года научные исследования Каспийского моря не проводились. Однако, согласно природным циклам, подъем уровня воды начнется примерно в 2050 году.

Напомним, на текущий момент из-за снижения уровня воды в Каспии судоходные компании не могут в полную мощь использовать свой транспорт, что влияет на рентабельность морских маршрутов.

В начале фераля этого года масштабы обмеления Каспия с высоты птичьего полета заснял видеограф из Актау Нуркен Тажибай.

Инициатор кампании «Сохраним Каспийское море» и директор социально-экологического фонда Вадим Ни высказался об обмелении водоема и заявил, что общественность должна иметь доступ к содержанию о разделе продукции по Карачаганакскому, Кашаганскому и Тенгизскому нефтегазовым месторождениям.