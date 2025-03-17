Гибель птиц в Мангистау прокомментировали специалисты

По факту гибели птиц в районе «Голубой бухты» высказались в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

«Голубая бухта», говорят сотрудники инспекции, это не только место отдыха, одновременно оно является охотничьим хозяйством. Начиная с 8 марта по 22 марта, открыт весенний сезон охоты, которая ведется на законных основаниях.

Государственные инспекторы еженедельно обходят берег моря и отмечают естественный падеж среди птиц. Массовой же гибели не выявлено.

Недавно прошла миграция водоплавающих птиц. Среди тысячи птиц из-за ослабленного состояния происходит естественный падеж. Тем более, недавно на береговой линии в Тупкараганском районе был сильный снегопад, - говорят в инспекции.

Специалисты допускают возможность того, что мертвые утки на набережной 1 микрорайона также погибли в результате естественного падежа.

Напомним, ранее в районе Голубой бухты отдыхающие наткнулись на множество мертвых пернатых. Люди также пожаловались на санитарное состояние пляжа. Экологи проехали на это место и взяли пробы воды.

Позже местный общественник и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, прогуливаясь по набережной 1 микрорайона, обнаружил мертвых уток и нуждающегося в помощи лебедя.