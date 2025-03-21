Десять лет спустя: масштабы обмеления Каспия наглядно показали в Актау

Фото: Lada.kz

Экозащитники и жители региона бьют тревогу: за последний год Каспийское море отошло еще на несколько метров от берега. Видеограф из Актау Нуркен Тажибай наглядно продемонстрировал масштабы бедствия, сравнив нынешнюю ситуацию с архивными съемками.

В комментариях под видео люди назвали положение дел с водоемом печальным.

Напомним, в январе 2024 года появились данные о юридической регистрации Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря. Однако, на ноябрь того же года физически организация так и не заработала. Как сообщили редакции Lada.kz, «заминка» произошла из-за процедуры передачи имущества с баланса министерства водных ресурсов и ирригации РК на баланс министерства экологии и природных ресурсов.

Кроме того, из-за снижения уровня воды в Каспии судоходные компании не могут в полную мощь использовать свой транспорт, что влияет на рентабельность морских маршрутов.

Казахстан является единственной прикаспийской страной с самой большой береговой линией и без института по изучению этого водоема.