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21.03.2025, 16:43

Десять лет спустя: масштабы обмеления Каспия наглядно показали в Актау

Экология 0 3 876 Наталья Вронская

Видеограф Нуркен Тажибай опубликовал кадры мелеющего Каспия. В ролике житель Актау сравнивает архивы 2015, 2018 годов с ситуацией сегодняшнего дня, продемонстрировав общественности пугающую разницу, сообщает Lada.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Экозащитники и жители региона бьют тревогу: за последний год Каспийское море отошло еще на несколько метров от берега. Видеограф из Актау Нуркен Тажибай наглядно продемонстрировал масштабы бедствия, сравнив нынешнюю ситуацию с архивными съемками.

В комментариях под видео люди назвали положение дел с водоемом печальным.

Напомним, в январе 2024 года появились данные о юридической регистрации Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря. Однако, на ноябрь того же года физически организация так и не заработала. Как сообщили редакции Lada.kz, «заминка» произошла из-за процедуры передачи имущества с баланса министерства водных ресурсов и ирригации РК на баланс министерства экологии и природных ресурсов.

Кроме того, из-за снижения уровня воды в Каспии судоходные компании не могут в полную мощь использовать свой транспорт, что влияет на рентабельность морских маршрутов.

Казахстан является единственной прикаспийской страной с самой большой береговой линией и без института по изучению этого водоема.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Miroslav
Miroslav
Всех причастных к принятию решений и действий на площадь и к стенке.
21.03.2025, 19:04
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