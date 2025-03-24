Точно весна? В населенных пунктах Мангистау выпал снег

В ночь на 24 марта в нескольких населенных пунктов выпал снег, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В социальных сетях пользователи делятся видео со снегом, который выпал под конец марта, что является достаточно нетипичным явлением для засушливого региона.

В филиале РГП «Казгидромет» по Мангистауской области сообщили, что в ночь на 24 марта выпали осадки в селе Кызан. Дождь со снегом прошел в селе Уштаган.

Также жители региона сообщают о снеге в селе Сайотес. По данным метеослужбы, в населенном пункте количество выпавших осадков не измеряется. Как объяснили синоптики, Сайотес снят с плана наблюдения.

На остальной территории региона, отметили в РГП «Казгидромет», зафиксированы лишь дожди.

Ранее сообщалось, какой погода будет в Мангистауской области и Актау 24 и 25 марта.