Точно весна? В населенных пунктах Мангистау выпал снег

В ночь на 24 марта в нескольких населенных пунктов выпал снег, передает Lada.kz.
В социальных сетях пользователи делятся видео со снегом, который выпал под конец марта, что является достаточно нетипичным явлением для засушливого региона.
В филиале РГП «Казгидромет» по Мангистауской области сообщили, что в ночь на 24 марта выпали осадки в селе Кызан. Дождь со снегом прошел в селе Уштаган.
Также жители региона сообщают о снеге в селе Сайотес. По данным метеослужбы, в населенном пункте количество выпавших осадков не измеряется. Как объяснили синоптики, Сайотес снят с плана наблюдения.
На остальной территории региона, отметили в РГП «Казгидромет», зафиксированы лишь дожди.
Ранее сообщалось, какой погода будет в Мангистауской области и Актау 24 и 25 марта.
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